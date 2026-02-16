Suscríbete
Yadhira Carrillo enfrenta su DIVORCIO, supera enfermedad y el cáncer de su hermana: “al mismo tiempo todo”

La actriz narró que tras la salida de la cárcel de su ex, Juan Collado, llegaron otras desgracias a las que les está dando batalla.

Febrero 16, 2026 
Ericka Rodríguez
Yadhira-Carrillo.jpg

Yadhira Carrillo le hace frente a las complicaciones que se le han presentado en la vida.

YouTube

“Me estoy reinventando paso a paso”.

Yadhira Carrillo ha revelado que desde que su exesposo, Juan Collado, salió de prisión, la vida le ha puesto en el camino diversas vicisitudes como su inminente divorcio y el cáncer que padece su hermana. Además, de que estuvo hospitalizada por influenza y COVID-19.

“La pasamos muy duro, fue una etapa muy dura, desde todo el año pasado, todo completo, entero…”, dijo la actriz que recientemente volvió a la televisión con ‘Los hilos del pasado’, tras más de una década distante.

En una entrevista que ofreció al programa ‘Hoy’ se sinceró y admitió que todo aconteció mientras Collado también era liberado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, sitio al que solía asistir con frecuencia a visitarlo. Luego, recordó, se dio la ruptura: “Fue todo al mismo tiempo, fue la salida de ese lugar en donde ustedes me veían. Enseguida viene esta etapa de mi vida hacer cada uno nuestras vidas, en continentes separados, lejos, uno del otro. Al mismo tiempo el cáncer de mi hermana, al mismo tiempo todo…”, comentó.

La actriz asegura que no se arrepiente del tiempo y el amor que invirtió a su relación, pese a la supuesta infidelidad que se rumora y por la que Juan la habría dejado. Y aunque él ha sido visto con una mujer en Europa, Yadhira afirma que no han firmado el divorcio.

“Fíjate que no, y aparte nos llevamos muy bien y todo, sí. Es algo, cosas que se tienen qué atender, pero lo más bonito es siempre quedar buen y quedar bonito y siempre muy agradecidos por lo hermoso que fue todo, tan hermoso, que nos dimos tantas cosas bonitas, por todo el agradecimiento a él ya su familia que amo con el corazón, que los llevo aquí adentro y los llevaré toda la vida…”, reiteró.

Pese a lo vivido, Carrillo asegura sentirse plena: “Sí debemos ser muy congruentes con lo que decimos. Si te casas es para estar en las malas y en las buenas, pero más en las malas. Yo le decía a Juan: ‘No sé cuánto tiempo te dejen aquí, pero si son los años que sean no te preocupes, tenemos que estar y tenemos que aprender a estar contentos, voy a estar aquí contigo siempre’…”, recordó de sus charlas con el abogado.

Finalmente, y aunque no abundó sobre el padecimiento de su hermana, compartió que todo lo que vivió la ha llevado a un presente más estable al que toma con madurez. “Me estoy reinventando paso a paso”, expresó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
