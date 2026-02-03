Suscríbete
Famosos

Toñita barre y trapea con matrimonio de Carlos Rivera en EXPLOSIVAS declaraciones

La cantante volvió a encender el debate al decir que la relación entre los famosos es simulada.

Febrero 03, 2026 
Ericka Rodríguez
Toñita-Carlos-Rivera-Cynthia.jpg

Toñita dejó en el aire que en el matrimonio de Cynthia y Carlos “lo que se ve no se juzga”.

YouTube/Instagram

“Tengo la misma idea de Juan Gabriel, ‘lo que se ve no se juzga’”.

La exacadémica Toñita dejó con la boca abierta al gremio del espectáculo al decir que Cynthia Rodríguez conoce un secreto sobre su esposo Carlos Rivera, y si bien no quiso afirmar nada, dejó en el aire que el matrimonio es una simulación.

La intérprete fue captada en un evento musical al que acudió para apoyar a su expareja, el también cantante Paolo Rubboli, y aunque mantienen una relación muy cercana, Toñita aclaró que no reanudaron su relacion.

Toñita recordó que, cuando aún era novia de Paolo, los medios de comunicación especulaban que su vínculo era fingido, pues había rumores de que Rubboli era homosexual.

TE RECOMENDAMOS: Hijos de Mayrín Villanueva actúan JUNTOS en su primera telenovela: “Estar con mi hermano fue un sueño”

Al tiempo, los reporteros le preguntaron a la exacadémica su opinión sobre el comparativo que se hizo de su romance con el matrimonio de Carlos y Cynthia que, a pesar de ser uno de los más estables en el medio artístico, siempre ha sido blanco de especulaciones; la más notable, la que asegura que al originario de Tlaxcala le atraen las personas de su mismo sexo.

Toñita negó que la situación fuera similar y sugirió que detrás de la historia de Rivera y Rodríguez hay muchas cosas escondidas.

"¡Ay, qué escándalo!”, no... eso ya es algo mayor, digo.. respeto mucho a Carlitos, respeto mucho a Cynthia, pero esos ya son otros niveles; tengo la misma idea de Juan Gabriel, ‘lo que se ve no se juzga’”, dijo.

Ante sus palabras, la prensa volvió a preguntarle sobre la reacción de Cynthia, pues esta no es la primera vez que Toñita insinúa que el matrimonio es un arreglo. Por ello, la exconductora de ‘Venga la alegría’ se molestó con su compañera y Toñita terminó retractándose. Sin embargo, ahora volvió a la carga y también reveló que tanto la esposa de Rivera como ella conocen un secreto del que considera, ninguna de las dos hablará nunca.

“Entre Cynthia y yo, lo único que voy a poder decir es lo siguiente: ella sabe..., ella sabe cosas, hermana, sabe cosas y, lo que ella sabe, se lo va a llevar a la tumba y, lo que yo sé, me lo voy a llevar a la tumba, ambas sabemos; conozco a Carlitos desde que comenzó, era un bebé, entre pasillos, todos nos conocemos”, precisó.

Tratando de no hacer más alboroto, Toñita dejó en claro que nunca ha hecho afirmaciones sobre el matrimonio y que lo único que ha dicho es que le parece que tienen la relación que ambos han querido construir.

LEE TAMBIÉN: Dalílah Polanco confiesa que tras salir de ‘La Casa de los Famosos’ le llovieron PRETENDIENTES… mujeres

“Lo que yo creo es que es una bonita pareja, eso es lo que pienso”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
