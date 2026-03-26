¿Traicionó a Carmen Villalobos con una concursante de Exatlón? Conductor responde a rumores de infidelidad

Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos llevaban dos años de relación y parecían una pareja sin mayores complicaciones románticas... hasta que la actriz colombiana dio a conocer su ruptura.

Villalobos no dio a conocer las razones de la separación pero el perfil de Instagram de Oldenburg le dio algunas pistas a sus fans para especular una traición.

Se puso particular atención en una fotografía publicada por el conductor de televisión de un partido de béisbol al que asistió como espectador. Nada raro en un venezolano, país en el que este deporte es el más importante y popular.

El partido fue en Miami y de pronto en redes sociales los seguidores encontraron otro foto del mismo partido, del mismo momento pero ligeramente con un ángulo diferente.

¿Quién es Marjanca Polutnik?

Esa otra foto fue publicada en el perfil de Marjanca Polutnik, un ex concursante internacional de Exatlón, originaria de Eslovenia y que llegó a República Dominicana precisamente para las grabaciones de este reality show en 2022.

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Ya no regresó a Eslovenia. Se quedó en el país caribeño y desde entonces, ahora se sabe, cultivó una amistad con Frederik Oldenburg, quien es el conductor del reality en varias versiones, incluyendo la de Estados Unidos.

Esa amistad quedó latente mientras Oldenburg comenzó su relación con Villalobos pero volvió al ojo público cuando apareció la famosa foto del partido de beisbol, el cual ocurrió en una fecha en la que todavía era pareja de la actriz.

¿Qué respondió el ex novio de Carmen Villalobos sobre las acusaciones de infidelidad?

Ante la ola de acusaciones (el conductor venezolano ha sido captado en varias ocasiones junto a Marjanca) Oldenburg decidió dar la cara y hablar públicamente sobre su relación con la modelo y deportista esolvena.

“La pasamos muy bien juntos porque ella es mi amiga, muy hermosa”, dijo Frederik a Telemundo.

Negó que su relación sea de amor y por el contrario, aseguró que sus citas son como amigos y que está dentro de su vida social usual ya que él acostumbra salir mucho con sus amistades.

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Habló incluso sobre la sospechosa foto que publicaron en sus respectivos perfiles de Instagram. El conductor venezolano aseguró que él tomó la foto que publicó ella y que no había nada que esconder en ese acto de “amistad”.

