Toño Mauri preocupado: Bajó 8 kilos tras neumonía y sigue batallando con un hongo

Hace unos días, Toño Mauri confirmó que tuvo problemas de salud que lo llevaron de vuelva al hospital.

El actor estuvo delicado por una neumonía causada por un hongo especialmente peligroso, tras su doble trasplante de pulmón. Afortunadamente, el actor está mejor y ya comenzó su recuperación, aunque sigue preocupado porque bajó de peso.

“Bajé 8 kilos, y necesito peso para poder tener fuerza”, dijo al programa de Estados Unidos ‘La Mesa Caliente’.

Hace más de un mes, Toño Mauri fue operado de una hernia hiatal. Aunque la cirugía fue exitosa, poco después presentó molestias que crecieron en gravedad: tos, sangre y fatiga. El actor despertó una mañana con una fuerte tos con sangre, por lo que fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos diagnosticaron neumonía.

“Después del trasplante mi estómago se subió, se metió en un hueco entre el corazón y los pulmones, y al hacer eso giró, y el esófago se puso como una ‘S'; la operación la tenía que hacer a fuerza”, explicó recientemente.

Condiciones de Miami perjudicaron a Toño Mauri

“Todo se fue complicando, la cosa fue que pesqué la neumonía y tuve que regresar al hospital por la neumonía, pero tenía un sangrado y los médicos se dieron a la tarea... después de muchos estudios, se dieron cuenta que tenía un hongo, el sangrado era por el hongo”, explicó.

Toño Mauri sabe que debe extremar precauciones: “En general los que estamos trasplantados y tomamos inmunodepresores estamos más propensos a tenerlo”.

“Y como Miami es un lugar de mucha humedad, pues el hongo vive en la humedad; seguramente yo tenía muy bajas mis defensas, y en ese momento lo pesqué junto a la neumonía. Gracias a Dios ya no tengo la sangre ni la neumonía, pero sigo batallando con el hongo”, argumentó Toño Mauri.

¿Por qué es peligroso el hongo para Toño Mauri?

Este tipo de infección es especialmente peligrosa para personas inmunocomprometidas, como es el caso de Toño Mauri, pues fue sometido a un doble trasplante de pulmón en diciembre de 2020 debido al COVID-19.

El hongo rompe los vasitos de los pulmones, por lo que el sangrado que experimentó era debido al mismo. El actor confesó que llegó a sentir que no saldría adelante.

Incluso se despidió emocionalmente de su esposa Carla Alemán Magnani, con quien lleva más de 30 años de matrimonio: “Le dije que había sido maravilloso el tiempo que habíamos compartido”.

Toño Mauri sigue en tratamiento

El escritor fue dado de alta el 28 de julio, un día antes de su cumpleaños número 61. Desde entonces continúa en casa bajo tratamiento con antifúngicos y supervisión médica.

A través de sus redes sociales explicó: “Estoy en mi casa recuperándome de una operación y de una neumonía que me dio. Muy contento porque la recuperación va muy bien. Gracias a todos los que han pedido por mí. Me están llamando varias personas preocupadas, porque vieron que yo iba al hospital en este momento y gracias a Dios ya estoy en mi casa y sin ningún problema”.

Toño Mauri, aunque pasó un momento difícil, espera recuperarse para estar presente en la boda de su hijo en noviembre.