Suscríbete
Famosos

Toño Mauri preocupado: Bajó 8 kilos tras neumonía y sigue batallando con un hongo

El escritor necesita subir de peso para tener más fuerza.

August 14, 2025 • 
MrPepe Rivero
tono-mauri--.jpg

Toño Mauri

Instagram

Hace unos días, Toño Mauri confirmó que tuvo problemas de salud que lo llevaron de vuelva al hospital.

El actor estuvo delicado por una neumonía causada por un hongo especialmente peligroso, tras su doble trasplante de pulmón. Afortunadamente, el actor está mejor y ya comenzó su recuperación, aunque sigue preocupado porque bajó de peso.

“Bajé 8 kilos, y necesito peso para poder tener fuerza”, dijo al programa de Estados Unidos ‘La Mesa Caliente’.

Hace más de un mes, Toño Mauri fue operado de una hernia hiatal. Aunque la cirugía fue exitosa, poco después presentó molestias que crecieron en gravedad: tos, sangre y fatiga. El actor despertó una mañana con una fuerte tos con sangre, por lo que fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos diagnosticaron neumonía.

“Después del trasplante mi estómago se subió, se metió en un hueco entre el corazón y los pulmones, y al hacer eso giró, y el esófago se puso como una ‘S'; la operación la tenía que hacer a fuerza”, explicó recientemente.

Condiciones de Miami perjudicaron a Toño Mauri

“Todo se fue complicando, la cosa fue que pesqué la neumonía y tuve que regresar al hospital por la neumonía, pero tenía un sangrado y los médicos se dieron a la tarea... después de muchos estudios, se dieron cuenta que tenía un hongo, el sangrado era por el hongo”, explicó.

Te puede interesar:
casa-famosos--cine.jpg
Famosos
Cine de La Casa de los Famosos México le abrió los ojos a alguien: “Estoy cayendo en ser un MUEBLE”
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Regina Murgía.png
Famosos
“Fue complejo, pero estoy bien”: Regina Murguía de JNS regresa tras vencer al cáncer
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz

Toño Mauri sabe que debe extremar precauciones: “En general los que estamos trasplantados y tomamos inmunodepresores estamos más propensos a tenerlo”.

“Y como Miami es un lugar de mucha humedad, pues el hongo vive en la humedad; seguramente yo tenía muy bajas mis defensas, y en ese momento lo pesqué junto a la neumonía. Gracias a Dios ya no tengo la sangre ni la neumonía, pero sigo batallando con el hongo”, argumentó Toño Mauri.

¿Por qué es peligroso el hongo para Toño Mauri?

Este tipo de infección es especialmente peligrosa para personas inmunocomprometidas, como es el caso de Toño Mauri, pues fue sometido a un doble trasplante de pulmón en diciembre de 2020 debido al COVID-19.

El hongo rompe los vasitos de los pulmones, por lo que el sangrado que experimentó era debido al mismo. El actor confesó que llegó a sentir que no saldría adelante.

Incluso se despidió emocionalmente de su esposa Carla Alemán Magnani, con quien lleva más de 30 años de matrimonio: “Le dije que había sido maravilloso el tiempo que habíamos compartido”.

Toño Mauri y familia

Toño Mauri sigue en tratamiento

El escritor fue dado de alta el 28 de julio, un día antes de su cumpleaños número 61. Desde entonces continúa en casa bajo tratamiento con antifúngicos y supervisión médica.

A través de sus redes sociales explicó: “Estoy en mi casa recuperándome de una operación y de una neumonía que me dio. Muy contento porque la recuperación va muy bien. Gracias a todos los que han pedido por mí. Me están llamando varias personas preocupadas, porque vieron que yo iba al hospital en este momento y gracias a Dios ya estoy en mi casa y sin ningún problema”.

Toño Mauri, aunque pasó un momento difícil, espera recuperarse para estar presente en la boda de su hijo en noviembre.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
nominaciones casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Tercera gala de nominación: estos son los habitantes en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos
La pelea entre Ninel Conde y Mar Contreras influyó en las decisiones de los habitantes en el confesionario
August 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Facundo suelta bomba en Cuarto Día y les da FECHA para empezar a nominar a Ninel y compañía
August 13, 2025
Famosos
Ninel Conde y Mar Contreras: ¿Qué tanto se dijeron a la cara en La Casa de los Famosos México?
August 13, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025

Toño Mauri Enfermedad
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
nodal cazzu angela aguilar.jpg
Famosos
“Cazzu me rompió el corazón": Nodal revela su verdad por primera vez y defiende a Ángela Aguilar
August 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
carmen campuzano cirugia.jpg
Famosos
Carmen Campuzano muestra su rostro tras la cirugía en su nariz: “Ya salí gracias a Dios”
August 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
René-Strickler-hijo y nieto.png
Famosos
René Strickler celebra con orgullo el matrimonio y la paternidad de su hijo junto a su esposo
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
mhoni vidente dalilah polanco eugenio derbez.jpg
Famosos
“A Eugenio Derbez le hicieron brujería": Mhoni Vidente se lanza contra Dalilah Polanco
August 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
Florinda-Chespirito.png
Famosos
“Florinda Meza le gritaba a Chespirito porque ya no escuchaba” asegura su prima Alejandra Ávalos
La cantante y actriz rompió el silencio para explicar el verdadero motivo detrás de los supuestos regaños de Florinda hacia Roberto Gómez Bolaños.
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
Cosita Silvia Pinal.png
Famosos
“Cosita”, perrita de Silvia Pinal, conmueve por su reacción al percibir el abrigo de su dueña
Una reacción llena de amor: la fiel “Cosita” percibe el aroma de doña Silvia Pinal y su reacción es conmovedora.
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
Cynthia Klitbo.png
“El feminismo no es una jerga”, Cynthia Klitbo habla sobre acusaciones a Alexis Ayala en LCDLF
La actriz alza la voz desde la experiencia y pide respeto a la lucha feminista y no usarlo a conveniencia.
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
osvaldo-benavides--.jpg
Telenovelas
Osvaldo Benavides vuelve a las telenovelas y confiesa lo que se siente al ser recordado como ‘Nandito’
El público no olvida su personaje en ‘María la del Barrio’.
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero