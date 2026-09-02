Junto a su hija y esposa embarazada, ases!nan a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Con signos de tortura y amarrados, fueron encontrados los cuerpos de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo; su esposa con cinco meses de embarazo, así como su hija Sofía de 3 años, además de una trabajadora doméstica. Según primeros reportes, los asesinos dejaron vivo a un niño de cinco años.

Los hechos ocurrieron durante el martes 1 de septiembre, luego de que vecinos en un complejo residencial de Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, reportaran gritos y presuntas detonaciones de arma de fuego.

#ÚLTIMAHORA🚨I Asesinan al tecladista de Camilo Séptimo, su esposa e hija en el #Edomex



⚠️Sujetos armados ingresaron a un departamento en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, #EdoMéx, donde ejecutaron a Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista de la banda Camilo Séptimo. En el… pic.twitter.com/bxdtnHGIC6 — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 2, 2026

Autoridades encontrarons los cuatro cuerpos con aparentes heridas de bala, así como amarrados. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación por homicidio calificado.

Debido a que los accesos no presentaban señales de forzamiento, entre las primeras hipótesis está una posible agresión directa por conflictos económicos o personales. Sin embargo, nada está confirmado mientras la investigación continúa.

El periodista Carlos Jiménez adelantó que un socio de Jonathan, junto a otro sujeto, ya fueron detenidos como presuntos responsables.

TECLADISTA de @CamiloVIImx y PRODUCTOR MUSICAL, el HOMBRE ASESINADO con SU FAMILIA en @GobAtizapan; ya HAY 2 DETENIDOS

Jonathan Meléndez Ochoa, conocido como Honas, es el hombre asesinado con su esposa y su niña de 3 años en un PH de Zona Esmeralda.@FiscaliaEdomex @SSPCMexico y… pic.twitter.com/7obiWyitzf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

Autoridades confirmaron la detención de dos sujetos

“Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”.

“Resultado de actos de investigación de la #FiscalíaEdoméx, por los hechos que tuvieron lugar aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre, logró establecer la probable participación de dos masculinos quienes habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”, se publicó en redes sociales de la Fiscalía.

“Esta mañana, con el apoyo y la oportuna intervención de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Diego Sebastián “N” identificado como “socio” de J.S.M.O., y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos”.