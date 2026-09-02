Tras despidos y periodistas nuevos ASÍ QUEDARON los noticieros de TV Azteca: horarios y espacios

Desde hace días, comenzaron fuertes los rumores de los despidos y cambios en TV Azteca y ADN Noticias y aunque hubo polémica y hasta negación, hoy se confirma que se modificaron horarios, conductores y formatos en la barra informativa de la televisora.

Fue el 31 de agosto cuando se dio a conocer la salida de Carolina Rocha tras ocho años en ‘Hechos Sábado’. Estos cambios fueron encabezados por Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación.

La reestructura llega en medio de un periodos financiero complejo.

En tanto, Ricardo Salinas Pliego realizó pagos al SAT por una cantidad millonaria en impuestos que la autoridad le reclamaba desde años atrás, pese a que antes sostuvo no tener ese adeudo.

La compañía entró además en un proceso legal para congelar obligaciones financieras y negociar deudas con más de 600 acreedores, con el fin de evitar la quiebra, por ello los despidos.

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¿Cómo quedó la barra de noticias?

‘Hechos contigo’ es el nuevo programa que ocupa el horario de 5:50 a 07:00 a.m. con Jorge Zarza y Alejandra Molina. Así se reemplaza al anterior ‘Hechos Primera Línea’.

Luego llega de 07:00 a 09:00, Manuel López San Martín con ‘Hechos AM’. Antes conducía ‘adn Noticias’. Este cambio implicó la salida de Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leonardo Arriaga de ‘Hechos AM’. Además, Uriel Estrada salió de ‘Al Extremo’.

De las 14:00 a 15:00, estará Alejandro Villalvazo en ‘Hechos Meridiano’ y se le suma Christian Lara como nueva conductora. Lucy Bravo deja ese lugar para integrarse a ‘adn Noticias’.

Por la noche, de 22:30 a 23:15 p.m., Javier Alatorres continúa como titular de ‘Hechos Noche’, con más de 33 años al aire. Así se desmintió que podría abandonar su lugar en TV Azteca.

Claudia Echeverry se integró a ‘Hechos Sábado’ sustituyendo a Carolina Rocha, quien confirmó que el 31 de agosto fue su última emisión después de ocho años al frente del espacio. Rocha estuvo 20 años en TV Azteca.

“Mañana es mi última emisión en ‘Hechos Sábado’. Fueron 8 años maravillosos con relatos, historias, noticias y la compañía de un equipo que me acompañó y apoyó con profesionalismo, cariño, disciplina y entrega absolutos”, escribió Rocha.

Y agregó: “Mis 20 años en TV Azteca han sido un viaje extraordinario. 20 años de periodismo, de recorrer de palmo a palmo mi país y la realidad compleja de México. Nada hubiera sido posible sin tu confianza, Ricardo Salinas Pliego. Me abriste la puerta y me dejaste crecer profesionalmente y soñar. Gracias absolutas”.

En tanto, en ‘Hechos Domingo’ no hubo cambio: Juan Manuel Jiménez se mantiene a la cabeza del espacio.

Ricardo Raphael anunció su salida definitiva de ‘A Ras de Tierra’ en ‘adn Noticias’ tras cuatro años al aire.

“Después de cuatro años al aire hoy será mi última participación en el noticiero ‘A Ras de Tierra’. Quiero agradecer a la audiencia de ‘adn Noticias’ que todas las mañanas me permitió compartir su vida cotidiana. A Luciano Pascoe y a Benjamín Salinas por confiarme la conducción de este espacio que tantas satisfacciones me entregó”, escribió.

Roberto Ruiz, quien estaba junto a su esposa Christian Lara, fue colocada en el horario nocturno y junto a Juan Manuel Jiménez y Lucy Bravo llevarán una propuesta de análisis y conversación.

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Finalmente, Juan Pablo de Leo en ‘Agenda ADN’ lidera la nueva generación de periodistas que la televisora colocó al frente de ese espacio.