Ya SE ESTÁN PELEANDO y todavía no entran a ‘La Granja VIP’: Ivonne Montero contra Niurka por llamarla “mustia”

“En el momento en el que surge por ahí mi nombre con esas personalidades pues creo que todavía están un poquito enganchadas con el tema”.

El escándalo ya comenzó afuera de ‘La Granja VIP’. Dos de sus participantes confirmadas, Ivonne Montero y Niurka, están lanzándose indirectas. La cubana le dijo “mustia” a la protagonista de ‘La Loba’ y esta reviró diciendo que sigue enganchada al pasado.

Montero dijo que Niurka tiene una “narrativa repetitiva”.

“En algún momento me lo dijo Niurka, que yo mustia y no sé qué, es una narrativa repetitiva, ya es predecible lo que va a suceder con ella en ese sentido, estoy tranquila, no me siento afectada con lo que puedan comentar”, declaró Ivonne.

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Al tiempo, la actriz indicó que se enteró de la participación de Niurka al mismo tiempo que el público: “Para mí fue una gran sorpresa, una vez que empiezas con las negociaciones no tienes la menor idea de quiénes van a ser los participantes que van a entrar”.

Montero insistió en que el conflicto con Niurka pertenece al pasado y que ella ya lo superó: “Ya pasaron muchos años, yo estoy tranquila con la idea, creo que es una nueva etapa, es algo que de mi parte está superado”, afirmó.

Sin embargo, en lo que a Niurka respecta las cosas son distintas, según Ivonne: “Por lo que he escuchado y por lo que he visto, en el momento en el que surge por ahí mi nombre con esas personalidades pues creo que todavía están un poquito enganchadas con el tema”, comentó.

¿Qué pasó entre Ivonne Montero y Niurka?

Fue en 2022, cuando ambas formaban parte de la segunda temporada de ‘La Casa De Los Famosos’ de Telemundo y estaba en el mismo equipo.

Durante la convivencia comenzó la tensión ante las fuertes personalidades de las dos, pero el punto de quiebre llegó cuando Montero nominó a la vedette, hecho que fue catalogado como traición.

La nominación fue secundada por el público, quien buscaba la salida de Niurka y ese apoyo hacia Ivonne generó el rechazo por los fans de Niurka, lo que provocó entre ellas un ambiente hostil.

Pese a la tensión interna, Ivonne Montero terminó ganando esa temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Ese antecedente quedó como el origen directo de la enemistad.

El conflicto se reavivó cuando Marcos confirmó su ingreso a ‘La Granja VIP’ y manifestó que no soporta a “la gente mustia y doble cara”. También advirtió que a ella no le reclamarían que faltan conflictos dentro de ‘La Granja’.

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Y cuando le mencionaron el nombre de Ivonne, no dudó en decirle “mustia”.