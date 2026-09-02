Confirman a Manelyk González en ‘La Granja VIP’ y mantienen como SORPRESA a los últimos 6 granjeros

“Sé que soy insoportable, soy odiosa, soy fastidiosa, estoy perfecta, tengo cuerpazo, caracha, pero conózcanme, de verdad les voy a caer bien”.

Este miércoles 2 de septiembre, se llevó a cabo una conferencia de prensa en TV Azteca, en la que se confirmó a la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ como la granjera número 14.

Es Manelyk González quien ingresará a ‘La Granja VIP’, misma que se estrena el próximo domingo 6 de septiembre.

La llamada ‘Reina de los Realities’ llegó advirtiendo, igual que Niurka, que con ella no habrá falta de contenido ni de escándalos. Y de hecho esa es una de las expectativas de los seguidores del formato.

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González manifestó que llega al reality dispuesta a todo, desde realizar tareas del campo hasta los esperados conflictos con sus compañeros: “Yo soy cuatro por cuatro, soy terremoto”, dijo entre risas.

Sobre una posible confrontación con Niurka, con quien ya se confrontó en otro reality, Manelyk afirmó que prefiere dejar el pasado atrás. “Yo lo pasado pisado, borrón y cuenta nueva”, dijo, aunque lanzó una advertencia: “Ahora, que si en este borrón y cuenta nueva me la haces, me la pagas”. También sentenció: “No me busques, querida, no me busques porque sabes que me encuentras”.

La exintegrante de ‘La Casa De Los Famosos’ de Telemundo reconoció que dentro de la granja tendrá que aprender tareas que normalmente no realiza.

“Yo soy un inútil. No voy a hacer nada. Nada”, bromeó, aunque inmediatamente aclaró: “Aprendo rápido”. Y antes de entrar al reality, dejó un mensaje para sus futuros compañeros: “Sé que soy insoportable, soy odiosa, soy fastidiosa, estoy perfecta, tengo cuerpazo, caracha, pero conózcanme, de verdad les voy a caer bien. Y si no, pues soy su peor terror”.

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Además de la revelación de Manelyk, ‘La Granja VIP’ indicó que guardarán la identidad de los últimos 6 competidores al reality para el próximo domingo, el mismo día que arranca la competencia.