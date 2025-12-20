Thalía recreó su propio meme en Nueva York a 25 años de su boda: "¡Ahí se casó Thalía!”

En diciembre de 2025 se cumplieron 25 años de la boda de Thalía con Tommy Mottola.

Aquel acontecimiento es recordado por los mexicanos y latinos que siguen la carrera de la cantante, pues fue un hecho histórico, como de cuento de hadas, la noche en la que llegó a la Catedral de San Patricio con un vestido de novia hecho por el diseñador Mitzy, con una cola de 18 metros de largo.

A la misa asistieron personalidades como Michael Jackson y Jennifer Lopez, Gloria y Emilio Estefan, así como Yuri, y para amenizar con su voz, la internacional Donna Summer.

Thalía y Tommy Mottola paralizaron Nueva York con su fastuosa boda. YouTube

Así que 25 años después, el recuerdo perdura en la mente de Thalía, quien esta semana volvió al lugar exacto donde se casó.

Como si fuera una turista más, recorrió Manhattan y dijo ante la cámara: “Ahí me casé”. En redes sociales, es común que se publiquen videos desde las afueras de la catedral de San Patricio para reiterar ese mensaje: Ahí se casó Thalía.

Thalía promociona su nuevo sencillo navideño, y debido a que se presentó en el show de Kelly Clarkson, se dio oportunidad de caminar por Nueva York, donde hace 25 años se casó con Tommy Mottola.

En TikTok es común ver a visitantes latinos que recuerdan la boda de Thalía

Hasta el diseñador Mitzy, quien confeccionó el vestido de novia de la cantante, ha hecho un video a las afueras de la Catedral de San Patricio para decir la famosa frase: “Ahí se casó Thalía”.