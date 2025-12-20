Suscríbete
Famosos

Thalía recreó su propio meme en Nueva York a 25 años de su boda: "¡Ahí se casó Thalía!”

La cantante volvió a la Catedral de San Patricio.

Diciembre 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
thalia-nueva-york-.jpg

Thalía en Nueva York

Instagram

En diciembre de 2025 se cumplieron 25 años de la boda de Thalía con Tommy Mottola.

Aquel acontecimiento es recordado por los mexicanos y latinos que siguen la carrera de la cantante, pues fue un hecho histórico, como de cuento de hadas, la noche en la que llegó a la Catedral de San Patricio con un vestido de novia hecho por el diseñador Mitzy, con una cola de 18 metros de largo.

A la misa asistieron personalidades como Michael Jackson y Jennifer Lopez, Gloria y Emilio Estefan, así como Yuri, y para amenizar con su voz, la internacional Donna Summer.

thalia-boda-tommy- (1).jpg

Thalía y Tommy Mottola paralizaron Nueva York con su fastuosa boda.

YouTube

Así que 25 años después, el recuerdo perdura en la mente de Thalía, quien esta semana volvió al lugar exacto donde se casó.

Como si fuera una turista más, recorrió Manhattan y dijo ante la cámara: “Ahí me casé”. En redes sociales, es común que se publiquen videos desde las afueras de la catedral de San Patricio para reiterar ese mensaje: Ahí se casó Thalía.

thalia-boda-nueva-york.jpg

Thalía promociona su nuevo sencillo navideño, y debido a que se presentó en el show de Kelly Clarkson, se dio oportunidad de caminar por Nueva York, donde hace 25 años se casó con Tommy Mottola.

En TikTok es común ver a visitantes latinos que recuerdan la boda de Thalía

Hasta el diseñador Mitzy, quien confeccionó el vestido de novia de la cantante, ha hecho un video a las afueras de la Catedral de San Patricio para decir la famosa frase: “Ahí se casó Thalía”.

@urrutiavictor

Aquí se casó Thalía … la frase que no puede faltar. Catedral de San Patricio #newyorkcity

♬ sonido original - Victor Urrutia
@ferranflores_

Ahi se casó Thalia 👀 #nuevayork #mexicanos #thalia #sanpatricio

♬ sonido original - Ta Huang
@diegogarza_

Cultura mexicana general. 2 de diciembre del 2000 y @Thalia entraba al altar. Algún día aquí me casaré. 🤎🫦 #mexicanosenusa #nuevayork

♬ sonido original - Ta Huang

Thalía
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
amgela aguilar interior.jpg
Famosos
Al interior de la mansión de Ángela Aguilar y Nodal adornada con cuatro enormes árboles de Navidad
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
vivian de la torre.jpg
Famosos
Amiga de Valeria Márquez cambia de look para que dejen de fastidiarla con que se parece a ella
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
Lis-Vega-truene.jpg
Famosos
Lis Vega destapa que está “solterísima” tras su salida de ‘La Granja VIP’: “No hubo interés”
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
final-estrellas-hoy-0.jpg
Famosos
Amargo triunfo para Aarón Mercury: Ganó ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ tras ser víctima de la delincuencia
Diciembre 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alejandro tomassi.jpg
Telenovelas
El coprotagonista de “Doménica Montero” que se ha quedado solo y se refugia en la fe
La telenovela protagonizada por Angelique Boyer se estrenará en enero por las estrellas pero ya puede verse en ViX
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
Luis-Gerardo-Méndez.jpg
Famosos
Le hacen intervención a Luis Gerardo Méndez por quedarse en su personaje prepotente: “tienes que parar”
El actor confesó que tras dar vida a ‘Chava Iglesias’ tuvo actitudes soberbias como su personaje, por varios meses.
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Violeta-Isfel.jpg
Famosos
Violeta Isfel enfrenta la menopausia prematura a sus 40 años: “sientes que te quemas y no puedes más”
La actriz contó cómo atraviesa esta etapa que ha representado un reto en su vida.
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
fede-dorcaz-2025.jpg
Famosos
Las Estrellas Bailan en Hoy y Fede Dorcaz, el concursante que no pudo debutar por un crimen
Ya conocimos a la pareja ganadora... ¿el fallecido Fede hubiera llegado a la final?
Diciembre 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero