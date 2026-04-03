¿Thalía volverá a protagonizar una telenovela en México? Tras 27 años ALEJADA confiesa: “fue todo muy acelerado”

“Tenías que seguir”.

La icónica Thalía ofreció una entrevista donde aclaró de una vez por todas si es que piensa volver a grabar una telenovela luego de 27 años alejada de los sets y camerinos.

La cantante y actriz fue contundente y destapó si planea regresar a la actuación, pese a que la experiencia siempre es contrarreloj, situación que en el pasado la llevó a tomar distancia.

A sus 54 años, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ expresó que las producciones que protagonizó estuvieron cargadas de presión por sacar al aire los capítulos casi en tiempo real. Esto marcó su decisión para saber si regresa o no a las pantallas.

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Thalía subrayó que el ritmo impuesto por el éxito de las telenovelas de la trilogía de ‘Las Marías’, que alcanzó récords de audiencia, la llevó a experimentar jornadas extremas en las que no se admitían pausas por malestares o enfermedades.

“No había forma de que te diera una migraña, de que te sintieras mal, de que te diera una taquicardia, de que te diera un ataque de pánico, no había forma de nada... Tenías que seguir”, confesó Thalía a la revista ¡Hola!

Al filmar sus últimos proyectos, Thalía recuerda que las escenas se rodaban, editaban y transmitían el mismo día, pues la demanda de mantener la producción al ritmo de su éxito: “fue todo muy acelerado y con mucha presión de sacar los capítulos al aire”.

Esta forma de producción, que se volvió una constante en sus últimas telenovelas, particularmente en ‘María Mercedes’, ‘Marimar’ y ‘María la del Barrio’, fue la razón fundamental por la que abandonó el género, según reveló.

Sin embargo, también reconoce que el resultado en pantalla era gratificante y se sentía muy contenta con el resultado final, aunque admitió que el mismo proceso era incapacitante: “El trabajo detrás de una novela es lo que drena al elenco”.

“El trabajo detrás de una novela es lo que drena al elenco”, señaló al explicar su rechazo a retomar una rutina que describe como agotadora y emocionalmente desgastante.

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La artista dice no a volver a protagonizar telenovelas, pues destacó que las largas jornadas y la exigencia de aprender libretos y rodar secuencias para emisión inmediata terminaron por “destrozar su mente, emocionalmente hablando”.