Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Thalía volverá a protagonizar una telenovela en México? Tras 27 años ALEJADA confiesa: “fue todo muy acelerado”

La actriz y cantante declaró contundente si piensa volver a los melodramas.

Abril 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Thalia.jpg

Thalía dijo si volverá a grabar telenovelas.

Instagram

“Tenías que seguir”.

La icónica Thalía ofreció una entrevista donde aclaró de una vez por todas si es que piensa volver a grabar una telenovela luego de 27 años alejada de los sets y camerinos.

La cantante y actriz fue contundente y destapó si planea regresar a la actuación, pese a que la experiencia siempre es contrarreloj, situación que en el pasado la llevó a tomar distancia.

A sus 54 años, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ expresó que las producciones que protagonizó estuvieron cargadas de presión por sacar al aire los capítulos casi en tiempo real. Esto marcó su decisión para saber si regresa o no a las pantallas.

TE RECOMENDAMOS: Thalía celebra 30 años de ‘María la del barrio’, la telenovela donde conocimos a ‘Soraya Montenegro’

Thalía subrayó que el ritmo impuesto por el éxito de las telenovelas de la trilogía de ‘Las Marías’, que alcanzó récords de audiencia, la llevó a experimentar jornadas extremas en las que no se admitían pausas por malestares o enfermedades.

“No había forma de que te diera una migraña, de que te sintieras mal, de que te diera una taquicardia, de que te diera un ataque de pánico, no había forma de nada... Tenías que seguir”, confesó Thalía a la revista ¡Hola!

Al filmar sus últimos proyectos, Thalía recuerda que las escenas se rodaban, editaban y transmitían el mismo día, pues la demanda de mantener la producción al ritmo de su éxito: “fue todo muy acelerado y con mucha presión de sacar los capítulos al aire”.

Esta forma de producción, que se volvió una constante en sus últimas telenovelas, particularmente en ‘María Mercedes’, ‘Marimar’ y ‘María la del Barrio’, fue la razón fundamental por la que abandonó el género, según reveló.

Te puede interesar:
Camila-Fernandez.jpg
Famosos
Camila Fernández guardó en secreto que sufrió un EMBARAZO ECTÓPICO: “se me complicó”
Abril 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Martinez.jpg
Famosos
Mauricio Martínez confirma que está libre de cáncer POR QUINTA VEZ: “pensamos era un tumor, al final no lo fue”
Abril 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
samo-camila-.jpg
Famosos
Samo no quiere ser ‘la piedra en el zapato’ de Camila y revela FECHA del FIN del reencuentro
Marzo 31, 2026
 · 
Nayib Canaán
Lyn-May-Aracely-Arambula.jpg
Famosos
Lyn May INDISCRETA cuenta la verdad: ¿A dónde viajaba Aracely Arámbula con sus hijos?
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ximena-Navarrete.jpg
Famosos
Ximena Navarrete borra viaje a Japón con su esposo, el diputado Juan Carlos Valladares con 51 FALTAS al trabajo
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Dalessio-Marichelo.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio responde ante los rumores de SEPARACIÓN con Marichelo; esto es lo que se sabe
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Sin embargo, también reconoce que el resultado en pantalla era gratificante y se sentía muy contenta con el resultado final, aunque admitió que el mismo proceso era incapacitante: “El trabajo detrás de una novela es lo que drena al elenco”.

“El trabajo detrás de una novela es lo que drena al elenco”, señaló al explicar su rechazo a retomar una rutina que describe como agotadora y emocionalmente desgastante.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Qué pasó con ‘San Martín de la Costa’, la icónica playa de ‘Marimar’? Así luce ahora

La artista dice no a volver a protagonizar telenovelas, pues destacó que las largas jornadas y la exigencia de aprender libretos y rodar secuencias para emisión inmediata terminaron por “destrozar su mente, emocionalmente hablando”.

Thalía
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
thalia meme tommy mottola.jpg
Famosos
Tommy Mottola pasa frente de la catedral de San Patricio; ¿dijo o no dijo “ahí se casó Thalía”?
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
tatiana.jpg
Famosos
¿Por qué Tatiana nunca ha querido actuar en telenovelas?
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto dalessio (1).jpg
Famosos
El secreto detrás del cuerpo de gimnasio que mostró Ernesto D’Alessio en “Juego de Voces”
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos rata.jpg
Famosos
Habitantes de La Casa de los famosos Telemundo descubren una rata entre la comida del destierro
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
pepe aguiularpeso pluma.jpg
Famosos
Pepe Aguilar se olvida de sus críticas al corrido tumbado y canta con Peso Pluma pero los fans no lo perdonan
El cantante de regional mexicano se presentó como invitado en un concierto de doble P
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia-dalessio-foto.jpg
Famosos
Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”
Azalia Ojeda, ex Big Brother y ex Lady Polanco, no se quedó callada ante la crisis matrimonial de la pareja.
Abril 04, 2026
 · 
TVyNovelas
wendy-nueva-cirugia-.jpg
Famosos
¿Wendy Guevara ya quedó? La líder de Las Perdidas ya presume curvas pero se hará una feminización facial
Ahora que la inflamación cedió y terminó su proceso postoperatorio, la artista reaparece con una silueta que no pasa desapercibida.
Abril 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
OMAR FIERRO.jpg
Famosos
Omar Fierro responde a la acusación de que hizo fraude para ser dirigente sindical de los actores
Las votaciones se realizaron el 28 de marzo y desde ese día surgieron señalamientos contra su planilla
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores