Todas las veces que Ponchito ha convertido a José Ramón en botarga y títere

El reencuentro de Ponchito y José Ramón Fernández ocurrió este miércoles por la noche durante el programa “Futbol picante”.

El periodista deportivo y el comediante son parte de la historia reciente de la televisión por sus colaboraciones en eventos internacionales, tanto de futbol como las Olimpiadas.

Tras casi dos décadas de su última participación juntos, Joserra y Andrés aparecieron juntos en la pantalla en una rutina que recordó sus momentos cómicos más memorables.

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Sin embargo, la rutina tuvo una segunda parte en la que Ponchito (el personaje más recurrente de Bustamante) llevó José Ramón a Ponchilandia, un espacio en el que ambos son botargas creadas de manera digital.

Esto significa que las presentaciones de Andrés Bustamante en el programa “Futbol Picante” no serán necesariamente en el estudio, sino recreaciones digitales en Ponchilandia con algunos de sus personajes, como el Dr. Chunga y, por supuesto, El Hooligan.

🤣 ¡LOS PONCHIMONIGOTES LLEGAN A ESPN! 🤣



Así fue un paseo en 'Ponchilandia' 🤣 pic.twitter.com/SE6ajV9n6Q — Futbol Picante (@futpicante) June 11, 2026

Joserrito, el títere de José Ramón en Atlanta 96

Esta, sin embargo, no es la primera vez que Andrés Bustamante convierte a José Ramón Fernández en un “monigote”.

En los Juegos Olímpicos de 1996, en Atlanta, apareció Joserrito, una marioneta de José Ramón Fernández.

Esta marioneta tuvo dos apariciones durante la cobertura de ese evento. En la primera presentación mostró un carácter iracundo, un rasgo que suele atribuirse a José Ramón Fernández.

En la segunda, Joserrito fue a visitar un museo de marionetas en donde conoció a Beto y Enrique, de Plaza Sésamo.

En ambas ocasiones, Andrés Bustamante apareció caracterizado como “Carmelo”, un personaje español que asegura ser pariente de Joserra.

