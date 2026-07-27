¿Cómo quedaron conformadas Ibiza, Tulum e Ibiza, las 3 habitaciones de La Casa de los Famosos México 2026? Lista completa

Ya comenzó La Casa de los Famosos México en su cuarta temporada, y qué mejor señal de ello, que la conformación de las habitaciones. En este 2026, ya no son dos, sino tres habitaciones: Ibiza, Tulum y Malibú.
Como parte de las primeras dinámicas, La Jefa organizó una encuesta en el canal de WhatsApp de La Casa de los Famosos. Mediante los emojis de cada habitante, el público votó por quiénes querían que fueran los capitanes de cada habitación.
Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision
Con base en una caja ciega, los tres más votados elegían una pelota de un color, cada color correspondía a una habitación:
Bola Morada - Ibiza
Bola Azul - Tulum
Bola Amarilla - Malibú
Así, resultó que Karina Torres fue capitana de Tulum, Aldo Rendón es el capitán de Ibiza y Fede Vigevani, de Malibú.
¿Qué habitantes dormirán en cada habitación de La Casa?
Aldo Rendón - Capitán Habitación Ibiza
Ese Pérez
Cynthia Klitbo
Yanet Garcia
Ernesto Laguardia
Luis Chaparro
Karina Torres - Capitana Habitación Tulum
Brianda Deyanara
Memo Schutz
Arantza Ruiz
Mariana Ochoa
Moisés Peñaloza
Fede Vigevani - Capitán Habitación Malibú
Masad Altamimi
Gema Garoa
Ximena Herrera
Flor Vigna
Yahir