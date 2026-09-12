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Tini Stoessel vino a facturar a México tras descubrir que tenía acceso limitado a su propio dinero

La cantante argentina rompió relación con sus padres y llegó a México dispuesta a recuperar su estabilidad económica.

Septiembre 12, 2026 • 
Nayib Canaán
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Tini Stoessel vino a facturar a México

México se convirtió en el primer escenario de la nueva vida de Tini Stoessel. Después de que trascendiera el conflicto familiar y profesional que mantiene con sus padres, y de que ella misma confirmara que los tiene bloqueados, la cantante llegó al país para continuar con su carrera mientras intenta recuperar el control de sus asuntos económicos.

Durante 15 años, Alejandro Stoessel estuvo al frente de buena parte de la carrera de su hija. Desde sus primeros éxitos hasta la consolidación de Tini como una de las figuras argentinas más importantes de la música pop, padre e hija compartieron una relación profesional que parecía indestructible. Sin embargo, una auditoría privada habría abierto una grieta que terminó por modificar esa dinámica.

De acuerdo con la información publicada en Argentina, Tini habría solicitado revisar la estructura financiera y empresarial relacionada con su carrera para conocer con precisión qué bienes, sociedades, contratos e ingresos estaban a su nombre y cuáles permanecían bajo otras estructuras. Las versiones periodísticas sostienen que la cantante descubrió que no tenía control directo sobre algunas de las sociedades vinculadas con sus actividades profesionales.

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La revisión también habría llevado a Tini a reclamar documentación correspondiente a distintos años de su carrera y a comenzar un proceso para recuperar el manejo de sus bienes. Incluso se ha informado que, hasta hace poco, la artista no tenía acceso directo a determinadas cuentas relacionadas con sus ingresos.

Por eso, más que una simple ruptura laboral, el momento representa para Tini un cambio profundo: después de haber delegado durante años buena parte de la administración de su carrera, ahora busca convertirse en la principal responsable de sus decisiones financieras y profesionales.

La propia cantante fue quien terminó de confirmar que la distancia con sus padres existe. En medio de la polémica, Tini se comunicó con Ángel de Brito y, de acuerdo con lo revelado por el periodista en el programa argentino LAM, fue tajante al hablar de su situación.

“Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados”, habría dicho la intérprete, dejando claro que el conflicto familiar no es únicamente una versión surgida en los medios. Tini también aseguró que, aunque atraviesa un momento difícil, está convencida de las decisiones que tomó: “Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”.

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¡Explosión pop en la Arena CDMX!🇦🇷🇲🇽 Tini sorprendió al público al subir a Danna como invitada especial haciendo encender el escenario 🎤✨ #tvynovelasmex #tvynovelas #futttura #tinistoessel #danna 🎥 @nayibcanaan

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Sus palabras adquieren especial relevancia porque llegan justo cuando la cantante se encuentra en México, país que se convierte en el primer gran escenario de esta nueva etapa. Lejos de detener su carrera mientras resuelve sus asuntos personales, Tini decidió continuar trabajando y presentarse ante su público.

Durante su presentación en Guadalajara incluso lanzó un mensaje que muchos relacionaron con el difícil momento que atraviesa: “No me voy a ir, me voy a quedar”. Mientras Tini intenta recuperar el control de su vida profesional, sus padres también decidieron hablar.

Mariana Muzlera, madre de la cantante, defendió públicamente a Alejandro y rechazó cualquier intención de haber perjudicado a sus hijos. En un mensaje enviado a la conductora Moria Casán, afirmó: “Amamos a nuestros hijos y jamás haríamos nada para lastimarlos”. La madre de Tini también fue contundente al referirse a su esposo: “Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí”.

Alejandro Stoessel también respondió, aunque prefirió no explicar todavía públicamente cada uno de los señalamientos relacionados con el patrimonio de Tini. El productor aseguró estar recibiendo “difamaciones y agresiones” y expresó: “Amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño”.

Además, dejó abierta la posibilidad de hablar más adelante sobre lo ocurrido. “Este no es el momento para que hable”, le dijo a Moria, a quien aseguró que, cuando decida contar su versión, será una de las personas con las que conversará.

Tini Stoessel
Nayib Canaán
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