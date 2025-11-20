Los provocadores festejos de Eleazar Gómez cada que se salva en La Granja VIP

Eleazar Gómez está convertido en uno de los granjeros más polémicos del reality show de Azteca.

Desde las primeras semanas tuvo pleitos con algunos de sus compañeros y sus actitudes han sido criticadas por los panelistas desde afuera de la Granja VIP.

Ha tenido enfrentamientos frontales con César Doroteo, contra quien armó un plan junto con Sergio Mayer para nominarlo, y con Kim Shantal, quien lo considera un hipócrita porque “habla a las espaldas de las personas”.

Sin embargo, cada vez que está en riesgo de ser eliminado, tiene la suerte, la destreza o los votos del público de su lado.

Es así que a través de los retos o en la placa de eliminación, el cantante logra salvarse. Y en cada una de esas ocasiones sus festejos y reacciones han generado polémica.

La primera salvación

Apenas transcurría la segunda semana de La Granja VIP cuando Eleazar Gómez fue sometido al juego de salvación junto con Alfredo Adame y La Bea. El reto consistía en encontrar figuras de frutas en medio de estanques de pelotas de plástico. Luego tenían que llevarlas hasta una cerca y finalmente atinarle a un contenedor en el piso.

Eleazar lo logró mucho más rápido que sus contrarios.

Minutos más tarde, cuando Adal Ramones reunió a todos los granjeros para informar el resultado de la prueba, Eleazar cerró la conversación alzando los brazos y diciendo: “Háganme la barba”.

El festejo Captura Youtube La Granja VIP

Lo dijo porque ese día ganó también el derecho de traicionar a alguien y salvar a alguien.

El festejo de Eleazar

En la cuarta semana de La Granja VIP otra vez estuvo en el juego de salvación, pero ahora contra el Patrón y Manola Díez. En un circuito similar al de la segunda semana pero con donas de juguete en vez de frutas, se enfrentaron por ser el primero en empacar tres de esas donas.

Eleazar Gómez, al ganar el reto, realizó por primera vez lo que ha sido desde entonces su festejo cada vez que se salva: hace un pose similar a la de Cristiano Ronaldo cuando anota goles y grita a veces un “sí”, otra, una leperada.

El grito de Eleazar

En la más reciente eliminación, Eleazar Gómez venció a Manola Díez y a Alfredo Adame. Al regresar a la Granja, fue la oportunidad perfecta para ejecutar. Incluso antes de darle la mano al resto de los granjeros, recorrió la estancia eufórico mientras gritaba: “suuuuu, suuuu”.

Hasta que finalmente se detuvo, se plantó con los brazos a los lados y haciendo fuerza (ciertamente como Cristiano Ronaldo) y lanzó un grito liberador.

