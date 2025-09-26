Suscríbete
Mhoni Vidente predice por qué van a terminar pronto Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

La polémica ha sido constante desde hace dos semanas para la pareja formada por la cantante y el standupero

September 25, 2025 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente susanazabaleta (1).jpg

Mhoni Vidente no le augura un buen futuro a la pareja

Instagram

“Aquí la que perdió es Susana Zabaleta”, dice Mhoni Vidente cuando mira las tres cartas que le salieron sobre el caso en el que se involucró junto con su novio, el standupero Ricardo Pérez.

La pareja acumula dos semanas en pleito con la prensa de espectáculos y Mhoni Vidente vaticina que eso terminará muy mal para la cantante.

“Susana lleva 40 años en el medio y ella sabe que la prensa te hace fuerte y te ayudan cuando necesitas promover tu carrera. Aquí la mayor es ella porque Ricardo no sabe cómo es el ambiente de televisión”, opina Mhoni.

La predicción de Mhoni no sólo es en torno a las afectaciones que tendrá la carrera de cantante de Susana, también salieron cartas sobre el futuro de su relación con Ricardo.

“Les doy tres segundos para que terminen, les falta casi nada (para romper)”, señaló Mhoni.

aldo-mar-ticket-.jpg
Famosos
El momento exacto donde Aldo De Nigris le dice a Mar Contreras qué CAJA elegir para ser finalista
Se repite la historia...
September 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
La Casa le hace la gatada a Abelito por culpa de Guana: “Quedé como un tonto”
September 19, 2025
Famosos
Galilea Montijo confirma primer FINALISTA de La Casa de los Famosos México 3
September 22, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Amor y polémica de Ricardo y Susana

Pérez y Zabaleta se conocieron durante las grabaciones de Divina Comida, un semi reality show en el que un grupo de famosos se invitan mutuamente a comer en sus casas y compiten por ser el mejor anfitrión.

Ahí empezaron a coquetearse y se convirtieron en pareja desde diciembre de 2023. La polémica cayó sobre ellos cuando una ex novia de Ricardo apareció para supuestamente asegurar que Ricardo todavía estaba interesado en ella.
Mhoni Vidente toma esos datos como referencia para echar las cartas y no tiene duda en el resultado:

“La relación la hicieron tan pública que ahora tienen que cargar con todos los problemas de hacer una relación pública y no van a durar juntos; primero por la cuestión de edad, segundo por las polémicas, y tercero porque el mánager de él ya le dijo ue la regó”.

El consejo de Mhoni a Susana Zabaleta

Visto en perspectiva, Mhoni Vidente señala que el mayor error fue de Susana Zabaleta, quien debió aconsejar a Ricardo cómo es el trato con la prensa.

“Susana debió decirle que hay que reír, decir bromas... pero Ricardo se ha hecho muy agresivo, no era así. Se ha vuelto a la defensiva”.

De modo que la vidente no ve futuro en su relación, lamentablemente.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
