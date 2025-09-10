Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, explota contra la prensa: “vienen a buscar un chisme”

“Lo único a lo que vienen es intentar sacar el chisme por un video de TikTok”.

Como pocas veces se le ha visto, Ricardo Pérez no sólo estaba molesto sino que explotó. A su arribo a la Ciudad de México, el comediante caminaba por el aeropuerto junto a Susana Zabaleta, provenientes de Monterrey. El enojo del integrante de ‘La Cotorrisa’ se desbordó al toparse con los medios de comunicación.

Todo ocurrió después de que los reporteros cuestionaron a Zabaleta sobre Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal, tema que ha generado polémica en últimas semanas, pues un video de Susana viendo cantar a Ángela, en el evento de ‘Los 300 Líderes Más Influyentes de México’, se hizo viral por los gestos y expresiones que realizaba.

“No es cierto (que la vi feo)”, aclaró la intérprete, descartando cualquier malentendido… “Me da mucha tristeza ver cómo la gente los trata. Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, es que son muy chiquitos”.

En lugar de sumarse a los ataques, Susana defendió a Ángela y aplaudió el esfuerzo de los jóvenes artistas por mantener viva la tradición musical de México.

“Yo aplaudo mucho lo que están haciendo por la música mexicana”, concluyó Zabaleta.

Todas estas declaraciones ocurrían mientras la pareja seguía sin detenerse, caminaban mientras buscaba la salida del aeropuerto, sin embargo, Ricardo reaccionó con firmeza al considerar que las preguntas no buscaban conocer el trabajo de la soprano sino provocar “chismes” en torno a un caso mediático.

“Viene a buscar un chisme, no le van a preguntar ‘¿cuál es la siguiente ciudad en la que se va a presentar?’, no le van a preguntar ‘¿cómo le ha ido?’. Lo único a lo que vienen es intentar sacar el chisme por un video de TikTok. Por eso es poco agradable”, expresó el comediante.

El standupero ya había hablado de lo ocurrido en el evento de ‘Los 300 Líderes Más Influyentes de México’. Y de forma tranquila aclaró que: “se hace viral lo que la gente quiere ver. Creo que es muy difícil, en un evento así, hablar o cantar, intentando conectar con tantas personas, y se ha hecho todo lo contrario a lo que realmente ocurrió”, comentó.

Incluso, señaló que lo que no se mostró en el video fue la empatía y el apoyo que Zabaleta expresó hacia Ángela durante su presentación.

“Creo que Susana, como cantante, fue la que más empatizó. Si le preguntan a Ángela, yo creo que lo dirá, porque Susana estaba muy cerca, gritó, aplaudió… porque es muy difícil estar en un escenario así”, añadió.

Sin embargo, usuarios en redes sociales critican la actitud de ambos, pues Susana Zabaleta siempre ha ofrecido declaraciones a la prensa, que entre sarcasmo, burlas, humor negro, etc. para atacar o ensalzar a sus compañeros. Y por el lado de Ricardo, a través de su programa, recurren a las bromas y críticas, hecho por el que se le recrimina su actitud contra la prensa.