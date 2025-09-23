Susana Zabaleta denuncia misoginia en abucheos de la prensa: “Si tienen algo que decir, díganselo a Ricardo”

“Señoras y señores, eso es misoginia. Aquí y en todas partes del mundo, eso se le llama misoginia”.

La soprano Susana Zabaleta vive un tenso momento con la prensa mexicana. Los medios de comunicación están ofendidos por el actuar de la pareja de la también actriz, y molestos por la fractura en la buena relación que existía con Susana.

En medio de la presión de ambos bandos se dio un nuevo encuentro y los periodistas decidieron no entrevistar ni seguir a la artista, más bien la abuchearon.

Zabaleta relató que una vez que recogió su equipaje y salió a los pasillos del aeropuerto, más de una decena de reporteros y camarógrafos la recibieron al grito de “¡Prensa digna, prensa digna!”.

“A la salida de las maletas y empiezan a gritar: ‘prensa digna, prensa digna’. Yo volteo y dije: '¡wow, sí. Prensa digna!. Todos queremos una prensa digna’. Entonces yo hice (levantando el puño) prensa digna y me empezaron a abuchear completamente”, explicó Susana en un video posterior a los hechos.

Con mucha más seriedad, Zabaleta calificó las rechiflas y reclamos como un acto de misoginia, pues asegura que están tratando de responsabilizarla por la polémica que generó Ricardo, su pareja actual.

“Señoras y señores, eso es misoginia. Aquí y en todas partes del mundo, eso se le llama misoginia”, señaló la cantante.

El encontronazo entre Zabaleta y la prensa fue captado por los mismos medios e inmediatamente se hizo viral en las redes sociales.

¿Qué hizo Ricardo que desató la polémica con la prensa?

Varios días atrás, a su arribo a la Ciudad de México, Susana llegó acompañada de Ricardo al aeropuerto. El influencer se enojó y reclamó a la prensa por la persecución y las preguntas que le realizaban a su pareja.

Como estrategia planeó que al siguiente encuentro con los medios habría un personaje de su equipo que acosaría a los reporteros, todo bajo el visto bueno de Zabaleta y para después lanzar una parodia en su programa ‘La Cotorrisa’.

En el sketch, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky se burlaron abiertamente de conductores y reporteros de la fuente de espectáculos, incluyendo acusaciones infundadas sobre su vida personal.

Estas acciones provocaron descontento entre los comunicadores, quienes decidieron manifestarse directamente a la llegada de Susana al aeropuerto.

La soprano enfatizó que su carrera profesional no debía vincularse con las acciones de su pareja, y pidió a los medios de comunicación pedir explicaciones a Pérez, pues ella no tiene nada qué decir al respecto: