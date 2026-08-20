Suscríbete
Síguenos en:

Susana Elías González

Actriz de “Todavía te amo”, hija de Susana González

susana gonzalez.jpg
Famosos
Susana González y su hija parecen “gemelas"; Lucero exhibe que hasta tienen los mismos gestos
La joven Susana Elías González debutará en la telenovela “Todavía te amo”
Agosto 20, 2026
 · 
Alejandro Flores