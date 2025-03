Alex Bisogno habla de Charly Moreno: “Fue parte de la familia; le regaló mucha alegría a Daniel”

Tras visitar el programa “Chismorreo”, Alex Bisogno fue captado afuera de las instalaciones, donde le cuestionaron sobre la herencia de su hermano Daniel.

“Evidentemente sí hay una herencia, pero no la que dicen. Daniel era una persona trabajadora y siempre tenía la mentalidad del ahorro, de pensar en su vejez”, adelantó el también conductor. “Compró su casa, una casa de fin de semana, cosas que evidentemente será para mi sobrina”.

Recordó que, “cuando mi sobrina nació cambió, cambió el chip de Daniel. Empezó a pensar en ella... Dejó un seguro de vida, las propiedades...”. Cabe recordar que incluso dejó un seguro escolar, por lo que la escuela de su hija queda cubierta hasta que finalice sus estudios.

Pero al hablar de la herencia, es inevitable cuestionarlo sobre la última pareja de Daniel Bisogno, el influencer Charly Moreno. Alex Bisogno, lejos de negarlo, confirmó:

“Charly fue parte de la familia. Lo queremos. Y sin duda fue una persona que estuvo con Daniel, en las buenas y en las malas, y estoy seguro que él le regaló mucha alegría a Daniel, por lo que solo tengo agradecimiento para él”.

“Sé que él también está viviendo su duelo, no me queda la menor duda de que lo está extrañando. No hemos podido platicar mucho porque cada quien está viviendo desde su trinchera. Nos vamos a ver la próxima semana, en casa de Daniel y tratando de recordarlo, porque él nos unía a todos, pero creo que es un buen momento para reunirnos”, dijo Alex ante las cámaras del canal de YouTube “Lo escuché con... Alan Morales”

Charly convivía con Alex Bisogno y la familia de Daniel. Instagram

Sobre la orientación sexual de Daniel Bisogno, Alex comentó: “Nunca me metí en su vida personal, soy su hermano, y lo que él hacía de la puerta de su casa para adentro, era de él, y lo que haya hecho, yo se lo aplaudo”.

“En la familia tenemos la mentalidad de que la vida es una, es corta, y hay que ser felices siempre y cuando no dañemos a los demás. Daniel siempre siguió esa regla. Lo que él hacía en su vida, ¡felicidades!”

“Se vale amar a quien tú quieras, qué más da. Las parejas que tuvo, yo conocí a Andrea Escalona, Mariana Ochoa y Fran Meric, finalmente si él tuvo otras relaciones recientemente, seguramente también las amó igual. Todas las parejas que tuvo Daniel, todas, te van a hablar bien de él”, insistió Alex Bisogno.

¿Qué dijo Charly sobre la muerte de Daniel?

Charly Moreno no se ha pronunciado públicamente, pero sí compartió un emotivo carrusel de fotos donde aparece con Daniel Bisogno en su cuenta de Instagram.

Las imágenes privadas fueron acompañadas con el mensaje: “Mi corazón necesita aceptar lo que mi mente ya sabe. Así te recordaremos siempre. Tu hija, tu familia, tus amigos y yo”.