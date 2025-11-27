Suscríbete
Famosos

Supuesto novio de Daniel Bisogno revelará videos nunca antes vistos del conductor de ‘Ventaneando’

Charly Moreno anunció que compartirá material fílmico inédito mostrando al presentador en situaciones personales.

Noviembre 27, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Charly-Moreno-Daniel-Bisogno.jpg

Charly Moreno presume en redes a Daniel Bisogno.

Instagram

“Esto es un homenaje a Daniel Bisogno, pues deseo que la gente lo conozca tal cual era fuera de cámaras”.

Charly Moreno, quien asegura haber sido la última pareja sentimental de Daniel Bisogno, dio a conocer que planea sacar a la luz videos nunca antes vistos del conductor de ‘Ventaneando’ en situaciones personales.

A casi diez meses de la muerte de Bisogno, el joven revela que lanzará una serie de videos privados que documentan la vida íntima de Daniel con la misión de rendirle un homenaje.

Moreno expresó que su proyecto busca crear pequeños blogs para redes sociales en donde mostrará experiencias del presentador de televisión detrás de cámaras.

El llamado creador digital afirma que junto a Daniel buscaban dar a conocer los materiales mencionados, sin embargo, no pudieron concretarlo y la muerte sorprendió al también actor.

“Son videos que le grababa detrás de cámaras cuando íbamos a eventos”, indicó.

La recopilación de videos, de acuerdo a Moreno, fue vislumbrada para publicarse una vez que Bisogno lograra recuperarse de sus complicaciones de salud.

Y es que el conductor perdió la vida en pasado 20 de febrero luego de entrenar una grave crisis médica posterior a un trasplante de hígado, lo que marcó uno de los episodios más dolorosos para el mundo del entretenimiento mexicano.

Entre los contenidos que serán publicados, Charly detalló que posee grabaciones de encuentros familiares y presentaciones artísticas. “Tengo (videos) de cuando fue a ver a su prima Angélica Vale y a su tía Angélica María, cuando Niurka estuvo en ‘Lagunilla mi barrio’. La gente podrá ver momentos inéditos”, indicó.

El supuesto último novio de Daniel asegura que los videos que publicará tienen la intención de que el público y los fieles seguidores de ‘El Muñe’ lo conozcan en su versión más auténtica, más allá de lo polémico y mediático que fue en vida.

“Esto es un homenaje a Daniel Bisogno, pues deseo que la gente lo conozca tal cual era fuera de cámaras y más que quedarme con los videos en mi celular, deseo que el público que seguía al también actor tenga ese material en sus manos”, finalizó.

Daniel Bisogno
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
