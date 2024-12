Así fue el día que Silvia Pinal escuchó por primera vez ‘Bye mamá', de Alejandra Guzmán: ‘Me quise morir’

“Bye mamá" salió a la luz en los años 80’s y pronto se consolidó como una de las piezas más escuchadas de Alejandra Guzmán ; sin embargo, en las últimas horas esta canción tuvo un curioso “renacimiento” ya que la rockera mencionó una triste anécdota relacionada con ella.

La “Reina de Corazones” no tuvo empacho en reconocer que Silvia Pinal “la odió" e incluso le dejó de hablar debido al amargo reclamo que hay en la letra de la canción, ¿pero qué dijo la diva sobre esta pieza en su momento? Esto pasó el día en que la primera actriz escuchó “Bye mamá" por primera vez, ¡no podrás creerlo!

¿CÓMO REACCIONÓ SILVIA PINAL CUANDO ESCUCHÓ “BYE MAMÁ" POR PRIMERA VEZ?

Silvia Pinal se refirió a “Bye Mamá" en su autobiografía “Esta soy yo: Silvia Pinal”, libro en el que aceptó que se sintió literalmente destrozada cuando escuchó la letra cargada de reproches que su hija cantó con tanto sentimiento en su álbum debut.

“Me quise morir, qué letra más fuerte, pensé"

El exceso de trabajo, la conducta violenta de Enrique Guzmán y la muerte de Viridiana Alatriste , la hermana de Alejandra, fueron factores decisivos que influyeron en la desestabilización de la rockera, como bien lo aceptó Silvia Pinal en su libro revelador.

A decir de la diva, escuchó “Bye mamá" por primera vez cuando estaba sola en el teatro que abrió y que lleva su nombre en la Ciudad de México; en aquella ocasión, le pidió al ingeniero de sonido que pusiera el disco que su hija le había regalado luego de una larga ausencia.

“Qué sensación tan fuerte sentí, el teatro vacío y yo escuchando parada la grabación de mi hija (…) me quise morir, qué letra más fuerte, pensé", reconoció la primera actriz en un extracto del libro al tiempo que se sintió dolida porque, aunque pensó que ella le había dado todo a su hija, resultó que no fue así.

“Yo siempre sentí que había cumplido, mi amor y apoyo eran incondicionales y resultó que ella no lo vivió así (…) me dolía escuchar esa canción y más saber que fue escrita para mí", relató Silvia Pinal.

¿ALEJANDRA GUZMÁN ESCRIBIÓ “BYE MAMÁ"?

Si bien mucha gente piensa que Alejandra Guzmán escribió “Bye mamá" debido a que la letra de la canción es demasiado personal, la verdad es que la pieza fue compuesta por Miguel Blasco: esta es la letra completa.

Toda dientes

Tu sonrisa francamente contagiosa

Desde un póster de papel pegado en la pared

Rebozaba luz, mamá.

Las amigas envidiaban esa falsa risa fácil

Que aparentan desde la pantalla sin querer

Las divas como tu, mamá

Y yo que siempre te esperaba

Para hablarte de mis cosas

Terminaba por dormir sin que llegaras.

Volabas cada vez más alto

Casi como los cometas

Yo aquí abajo extrañando tu presencia

Bye, mamá me voy, adiós.

A seguir mis propias reglas del juego

Mientras quede un átomo de sendero

Por delante caminaré, oh, no

Bye, mamá adiós, me voy.

Con el cielo transparente por techo

Mientras note que está vivo mi cuerpo

Sin cadenas caminaré, oh, no.

Ya comprendo

Que tampoco lo tenías nada fácil

Convertirte en padre y madre sin desfallecer

Tan valiente tú, mamá.

Y yo que te necesitaba

Más que madre, confidente

Para verme compartir sueños y dudas

Te esperaba y no llegabas

Si venías había gente

Y yo sola, no me pidas que me quede.

¿DÓNDE ESCUCHAR “BYE MAMÁ"?

La canción “Bye mamá" se convirtió en una de las piezas más emblemáticas de Alejandra Guzmán y, actualmente, está disponible en plataformas musicales de streaming como Spotify, así como en YouTube.