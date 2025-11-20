Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa

La segunda pareja de "¿Apostarías por mí?” lleva media año de casada.

Su amor ha sido todo lo apasionado y vertiginoso que puede ser el enamoramiento: se conocieron en 2024, se comprometieron en Turquía en enero de este 2025 y se casaron en junio... justo antes de que él entrara a La Casa de los Famosos México.

Se trata de Adrián Di Monti y Nuja Amar, quienes ahora aceptaron entrar juntos al nuevo reality show 24/7 en el que se someterán a la prueba más dura que puede enfrentar un matrimonio: la vida cotidiana.

“La verdad es que nos llevamos muy bien Nuja y yo, es muy linda... es lo más lindo que he tenido en mi vida”, dice Adrián Di Monte en su primera declaración sobre su ingreso al reality show.

Una pareja espiritual

El actor y experto en realities comenzó su relación con Nuja luego de una separación tormentosa de Sandra Itzel, con quien tuvo una relación de casi 10 años pero que terminó en medio de mutuas acusaciones de violencia.

Di Monte ha explicado en varias ocasiones que lo suyo con Nuja Amar va más allá de un simple enamoramiento, ya que ella le enseñó el aspecto espiritual de una pareja.

Juntos, dice el actor de origen cubano, han desarrollado la compleja y pocas veces lograda conexión de almas que se ayudan a crecer a través del amor.

Pues eso será puesto a prueba en "¿Apostarías por mí?”, reality en el que 12 parejas vivirán en una misma casa y serán sometidas a pruebas tan cotidianas como cocinar para todos o tan reveladoras como saber qué es lo que más odian en la vida.

Pareja revelada Instagram

¿Cómo entraron al nuevo reality show de Televisa?

Los esposos contaron que la invitación para entrar a este nuevo reality sucedió apenas el día después de que Di Monte fue expulsado de La Casa de los Famosos.

“El productor me dijo: les ofrecemos entrar a un reality. Y Nuja y yo habíamos pensado justo en algo así pero como de baile. Y él nos dijo: bueno, si quieren pueden bailar adentro”.

Nuja Amar dice que aceptó entrar a este nuevo programa 24/7 para seguir creciendo como parjea ya que en el caos y en los problemas es donde mejor se puede conocer a las personas.

“Y que tengas problemas o discusiones no significa que dejes de amarlo”.