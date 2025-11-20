Suscríbete
Famosos

Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa

¿Apostarías por mí? se estrena en enero de 2026 con 12 parejas viviendo en una misma casa

Noviembre 20, 2025 • 
Alejandro Flores
pareja de apostarías por mi (1).jpg

El nuevo reality de Televisa

Instagram

La segunda pareja de "¿Apostarías por mí?” lleva media año de casada.

Su amor ha sido todo lo apasionado y vertiginoso que puede ser el enamoramiento: se conocieron en 2024, se comprometieron en Turquía en enero de este 2025 y se casaron en junio... justo antes de que él entrara a La Casa de los Famosos México.
Se trata de Adrián Di Monti y Nuja Amar, quienes ahora aceptaron entrar juntos al nuevo reality show 24/7 en el que se someterán a la prueba más dura que puede enfrentar un matrimonio: la vida cotidiana.
“La verdad es que nos llevamos muy bien Nuja y yo, es muy linda... es lo más lindo que he tenido en mi vida”, dice Adrián Di Monte en su primera declaración sobre su ingreso al reality show.

Lo que sabemos del divorcio de Angélica Vale
angelica-vale-otto-padron-separacion.jpg
Famosos
Otto Padrón habría tenido actitudes deshonestas con Angélica Vale en la intimidad de su hogar
Se separaron el 1 de abril de 2025 y ella fue sorprendida en su cumpleaños con la demanda de divorcio de su expareja, quien, según cercanos, planeó “obsequiarle su libertad”.
Noviembre 17, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
mhoni vidente otto padron.jpg
Famosos
Otto Padrón se casará en cuanto se divorcie de Angélica Vale: Mhoni Vidente sabe con quién
La tarotista duda que el divorcio sea en buenos términos y predice que pelearán por dinero
Noviembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
angelica-vale-divorcio--.jpg
Famosos
Angélica Vale se enteró de la demanda de divorcio mientras cenaba con Otto Padrón
Aunque se separen legalmente, seguirán siendo familia y mantendrán la convivencia por sus hijos.
Noviembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
angelica-vale-otto-padron-divorcio--.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón no planeaban casarse: Del ‘odio’ al amor y después al divorcio
Cuando se conocieron, a ella le cayó muy mal quien después sería el padre de sus hijos.
Noviembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Una pareja espiritual

El actor y experto en realities comenzó su relación con Nuja luego de una separación tormentosa de Sandra Itzel, con quien tuvo una relación de casi 10 años pero que terminó en medio de mutuas acusaciones de violencia.
Di Monte ha explicado en varias ocasiones que lo suyo con Nuja Amar va más allá de un simple enamoramiento, ya que ella le enseñó el aspecto espiritual de una pareja.

Juntos, dice el actor de origen cubano, han desarrollado la compleja y pocas veces lograda conexión de almas que se ayudan a crecer a través del amor.
Pues eso será puesto a prueba en "¿Apostarías por mí?”, reality en el que 12 parejas vivirán en una misma casa y serán sometidas a pruebas tan cotidianas como cocinar para todos o tan reveladoras como saber qué es lo que más odian en la vida.

adriandimoneteanujaamar.png

Pareja revelada

Instagram

¿Cómo entraron al nuevo reality show de Televisa?

Los esposos contaron que la invitación para entrar a este nuevo reality sucedió apenas el día después de que Di Monte fue expulsado de La Casa de los Famosos.

“El productor me dijo: les ofrecemos entrar a un reality. Y Nuja y yo habíamos pensado justo en algo así pero como de baile. Y él nos dijo: bueno, si quieren pueden bailar adentro”.

Nuja Amar dice que aceptó entrar a este nuevo programa 24/7 para seguir creciendo como parjea ya que en el caos y en los problemas es donde mejor se puede conocer a las personas.
“Y que tengas problemas o discusiones no significa que dejes de amarlo”.

Adrián Di Monte ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mhonividenmtefindelmundo.jpg
Famosos
¿El fin del mundo se acerca? Mhoni Vidente revela la visión que tuvo con la Virgen de Fátima
Noviembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
carlos rivera nocturna.jpg
Famosos
¿Angelique Boyer es Nocturna? Carlos Rivera tiene estas pistas en ‘¿Quién es la máscara?’
Noviembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
cruz martinez y alicia villarrreal.jpg
Famosos
Cruz ’N’ contrademandará a Alicia Villarreal y le manda mensaje: “La ley sacará la verdad”
Noviembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
nodal (1).jpg
Famosos
Fiscalía contradice a Christian Nodal: “La jueza no lo exoneró” en caso contra disquera
Noviembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
mauricio-herrera--entrevista.jpg
Famosos
Mauricio Herrera a sus 91 años nos revela: “Estuve a punto de partir, pero me rehusé”
el actor celebra 70 años de trayectoria con una puesta en escena junto a su hijo, recordando a los que se fueron y agradeciendo cada minuto de vida
Noviembre 19, 2025
 · 
Grisel Vaca
Eduardo-Capetillo-Miss-Chile.jpg
Famosos
Eduardo Capetillo Jr. tuvo fugaz romance con Miss Universo Chile: “La nueva aventura, ¿es conmigo?”
El cantante y la modelo vivieron un idilio breve, pero muy sonado.
Noviembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ana maria alvarado.jpg
Famosos
Ana María Alvarado gana juicio a Maxine Woodside: “Que me reinstale y me pague mi liquidación”
Tras casi tres años de pleito legal, la conductora ganó la sentencia tras un despido injustificado.
Noviembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cruz-martinez-villarreal-audiencia-.jpg
Famosos
Cruz ‘N’ fue vinculado a proceso por violencia familiar contra Alicia Villarreal: “Sigo siendo inocente”
Un juez determinó que existían pruebas suficientes en su contra. Él dice que sigue siendo inocente.
Noviembre 19, 2025
 · 
TVyNovelas