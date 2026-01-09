Involucran esquizofrenia y sustancias misteriosas de su hijo en nueva teoría sobre el asesinato de Rob Reiner

Hace 5 años, Nick Reiner fue diagnosticado con “trastorno esquizoafectivo”.

Nick, que enfrenta ahora el juicio por supuestamente haber asesinado a su padre, el cineasta Rob Reiner, y a su madre Michele, llevaba desde entonces un tratamiento con medicamentos controlados.

La Cleveland Clinic, especialista en este trastorno, describe en su sitio de internet que los pacientes “pueden experimentar depresión, manía y psicosis; y el tratamiento del trastorno esquizoafectivo suele incluir terapia y medicamentos, por lo que esta combinación puede mejorar los síntomas y la calidad de vida.”

Nick fue arrestado el mismo día de los homicidios, como se informó en TVyNovelas.

La pareja fue hallada muerta en su domicilio de Los Ángeles, en el vecindario Brentwood, el domingo 14 de diciembre de 2025. Los cuerpos presentaban heridas hechas con arma blanca. La policía comenzó la investigación como un aparente homicidio.

Según los reportes policiacos, encontraron los cuerpos a las 3:40 de la tarde del domingo, y minutos más tarde, arrestaron a Nick bajo la sospecha de que él habría cometido el homicidio.

¿Qué se sabe de Nick Reiner y sus medicamentos?

Sin embargo, al comenzar esta semana las audiencias, la defensa ha argumentado que Nick debe ser juzgado como un enfermo mental y no bajo el cargo de los homicidios.

El argumento es que Nick tuvo un colapso mental semanas antes de loas asesinatos del cineasta y su esposa.

TMZ, portal especializado en celebridades de Hollywood, estrenará este viernes un documental en el que algunas personas cercanas a la familia narran cómo fueron esas semanas.

“El colapso mental de Nick Reiner en las semanas previas al asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, está directamente relacionado con una decisión desconcertante de los médicos de cambiar los medicamentos que estaba tomando para su enfermedad mental”, publicó TMZ.

El documental tendrá, sin embargo, una premisa aún más polémica ya que algunos testigos aseguran que Michele Reiner, madre de Nick, estuvo directamente relacionada con la decisión de cambiar los medicamentos.

La siguiente audiencia de Nick ante el juez será el 23 de febrero.