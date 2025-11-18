Shiky se salvó de “una situación crítica": Ya salió de terapia intensiva pero la infección sigue

Una infección en una muela se extendió hasta la garganta de Shiky y puso haber provocado “una situación crítica” si no hubiera recibido atención médica temprana. Afortunadamente, ya se reporta estable.

El finalista de La Casa de los Famosos México tuvo una cirugía de emergencia y fue intubado, pero la mañana de este 18 de noviembre fue trasladado a terapia intermedia; no puede hablar y seguirá hospitalizado varios días.

Así lo confirmó su novio Abraham en entrevista con ‘De primera mano': “Ya no está intubado ni en terapia intensiva. La cirugía fue un éxito y de emergencia, llegamos con un estatus bastante delicado, la infección comprometía vías respiratorias”.

“Está consciente, todavía con dolor, medicamentos, ya no tiene el tubo, no puede hablar mucho porque la garganta es la parte más afectada. Lo vemos bien, está evolucionando muy bien. Vamos por buen camino”.

Shily estará en terapia intermedia uno o dos días más, y estará “otro par de días en cuarto normal para seguir administrando medicamentos. No hay pronóstico para salir, y deberá seguir cuidados con la garganta”.

¿Qué dijo Shiky tras salir de terapia intensiva?

En su cuenta de Instagram, Shiky compartió una foto desde su habitación de hospital y escribió:

“Gracias a sus oraciones me desentubaron en la mañanita y ya estoy en terapia intermedia…sigamos rezando para que me llegue un caldito de pollo, por la nariz nada sabe igual.Gracias a cada mensaje,lloro de amor, son de las peores experiencias de mi vida por una “simple muela”… cuídense mucho”.

“Agradezco a todo el equipo de URGENCIAS del hospital, enfermeros/as, camilleros, doctores/as…a mi @el_abrahamcito tq con mi alma”.

“Y al amor y corazón del @drenriqueorozco , gracias a su rapidez la puedo estar contando, él consiguió a las otorrinos que me operaron . Agradecido de por vida contigo”, dijo Shiky.