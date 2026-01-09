Suscríbete
Recordamos la tierna petición de Daniela Luján a los Reyes Magos cuando era niña estrella

En enero de 1999 protagonizaba “El diario de Daniela”, cuyo final fue en el Estadio Azteca

Enero 08, 2026 • 
Alejandro Flores
daniela luján.jpg

Daniela Luján posó para TVyNovelas en enero de 1999

Hemeroteca TVyNovelas

Daniela Luján apenas tiene 37 años pero ya suma 3 décadas de trayectoria en la televisión.

La actriz y conductora comenzó su carrera como estrella infantil en la telenovela “Luz clarita”, en una de las épocas de oro de la televisión para niños en Televisa durante la década de los 90.
De esa generación son también Danna Paola, Belinda, Martín Ricca, Diego Boneta, entre muchos otros que con el tiempo se convirtieron en estrellas juveniles.
En el caso de Daniela Luján, fue en 1999 cuando tuvo su gran oportunidad como niña estrella al protagonizar la telenovela “El diario de Daniela”.
En este melodrama interpretó a una niña tierna, soñadora, cariñosa y con grandes valores humanos. La historia trató sobre aventuras en las que compartía lindos momentos con Yuls, su amigo y ángel de la guarda que hacía sus apariciones mágicas y platicaba con ella dándole buenos consejos así como con la pandilla que integraba el elenco.

¿Qué le pedía Daniela Luján a los Reyes Magos cuando era niña?

En ese momento de estrellato, la niña Daniela Luján compartía los valores con su personaje de la telenovela: era igual de tierna y bondadosa.
TE RECOMENDAMOS LEER: Daniela Luján y Martín Ricca se reencuentran a 20 años de ‘El diario de Daniela’

Así quedó escrito en el número de la primera semana de enero de la revista TVyNovelas de 1999, cuando Luján compartió qué quería que le trajeran los Reyes Magos.

“Les pediré tres cosas y si me las concedieran me harían una de las niñas más felices del mundo”, dijo Daniela.

daniela luján el diario de daniela.jpg

Daniela Luján era una de las máximas estrellas infantiles

Hemeroteca TVyNovelas

La actriz, por supuesto, tenía una de esas tres peticiones reservadas para algo personal, pero antes que eso ella quería que Melchor, Gaspar y Baltazar cumplieran dos deseos colectivos.

“En las dos primeras peticiones todos somos Reyes Magos y todos podemos ayudar: les pido primero que piensen en los niños de la calle a quienes les pueden dejar los juguetes en sus manos o en los lugares donde duermen. En segundo lugar les pido que traigan paz para el mundo para que todos podamos vivir tranquilos en la tierra”.

Con la empatía a flor de piel, Luján tenía reservada la tercera petición para un deseo personal.

“Y mi tercera petición es muy personal les pido un juguete para mi computadora”.

No está de más recordar, por cierto, que el final de la telenovela sucedió el 16 de noviembre de ese 1999 en el estadio Azteca ante unas 100 mil personas.

Daniela Luján El Diario de Daniela telenovela
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
