Suscríbete
Viral

DOBLE TRAGEDIA: Turista de 24 años pierde tres dedos y tras ser dado de alta pierde un ojo

Un joven viajero festejaba el inicio del año 2026 cuando fue víctima de dos terribles accidentes.

Enero 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Turista-Italia.jpg

Un joven turista tuvo dos fatales accidentes en Italia.

Pixabay

Para despedir el año, un joven turista romano, de 24 años, decidió viajar a una de las ciudades más emblemáticas de Italia. Sin embargo, nada salió como esperaba y en plena celebración sufrió dos accidentes.

El caso ocurrió en Nápoles, donde cada inicio de año el uso de fuegos artificiales se convierte en una práctica masiva pese a las advertencias oficiales.

Durante la madrugada, el joven identificado como A.B. se encontraba en el centro histórico de la ciudad cuando un petardo de alta potencia explotó en su mano.

Por desgracia, la detonación le provocó la amputación inmediata de tres de sus dedos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Vecchio Pellegrini. Tras recibir atención médica especializada y ser estabilizado, los médicos autorizaron su alta.

A.B. al sentirse restablecido decidió volver a las celebraciones y participar de la pirotecnia, aún con la mano vendada y en recuperación.

Varias horas después, una batería pirotécnica que se encontraba en el suelo lanzó un cohete que, por una falla o maniobra inesperada, salió proyectado directo al rostro del turista.

La explosión le causó lesiones faciales graves y la pérdida total de un ojo.

El joven romano fue trasladado de nuevo al mismo hospital, donde ingresó en estado delicado, por lo que tuvo que permanecer varios días hospitalizado. Aunque logró sobrevivir, los especialistas indican que el daño ocular es permanente.

Te puede interesar:
odalys ramirez pato borghetti
Famosos
Revelan verdaderas razones por las que Pato Borghetti y Odalys dejaron sus programas de TV al mismo tiempo
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolada-Andrade.jpg
Famosos
Cuñado de Yolanda Andrade se defiende de tenerla ‘secuestrada’: “están mintiendo”
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
arturo-carmona-cruz-melenie-.jpg
Famosos
Arturo Carmona le agradece a Cruz ‘N’ todo lo que hizo por su hija Melenie: “Para mí, es una persona muy tranquila”
Diciembre 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
niurka-novio-.jpg
Famosos
Niurka volvió a creer en el amor y se casará a sus 58 años: “La boda será el 1 de agosto de 2026"
Diciembre 29, 2025
 · 
Nayib Canaán

Tras recibir el alta definitiva, sus padres viajaron a Nápoles para acompañarlo de regreso a Roma, donde continuará su proceso de recuperación y rehabilitación.

El accidente del turista volvió a poner en el ojo del huracán el uso de pirotecnia durante las fiestas de fin de año en Italia. A pesar de las campañas de concientización que buscan poner límites, cada año se repiten los casos de accidentes graves que han dejado víctimas mortales.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
reverendo metodista transgenero.jpg
Viral
Reverendo anunció en el púlpito que se convertiría en mujer y así luce ahora: “Fingía ser un hombre”
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Recién-nacido.jpg
Viral
Niña de 10 años permanece en ESTADO GRAVE tras convertirse en madre; tuvo un parto prolongado
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Futbolista-muerte.jpg
Viral
Futbolista PIERDE LA VIDA dramáticamente frente a sus compañeros; deja huérfanos a sus dos pequeños hijos
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karely-Ruiz.jpg
Viral
Karely Ruiz organiza la rifa de una liposucción: estos son los requisitos para participar
Enero 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
gaby ramirez.jpg
Famosos
Gaby Ramírez muestra la herida por la terrible mordida de perro que sufrió hace dos meses
El proceso de recuperación es largo y a veces doloroso: “Hay que tener mucho cuidado con las infecciones”
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniela luján.jpg
Famosos
Recordamos la tierna petición de Daniela Luján a los Reyes Magos cuando era niña estrella
En enero de 1999 protagonizaba “El diario de Daniela”, cuyo final fue en el Estadio Azteca
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Leonardo-García-compromiso.jpg
Famosos
Leonardo García le pide matrimonio a su novia en Guatemala… tras rumores de una ETAPA DE REHABILITACIÓN
El actor y su pareja se comprometieron tras cuatro años de oficializar su relación.
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
madonna-alberto-guerra-..jpg
Famosos
Madonna retoma su plan de seducción con Alberto Guerra en candentes escenas
Nuevamente se les vio juntos derrochando química en pantalla.
Enero 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero