DOBLE TRAGEDIA: Turista de 24 años pierde tres dedos y tras ser dado de alta pierde un ojo

Para despedir el año, un joven turista romano, de 24 años, decidió viajar a una de las ciudades más emblemáticas de Italia. Sin embargo, nada salió como esperaba y en plena celebración sufrió dos accidentes.

El caso ocurrió en Nápoles, donde cada inicio de año el uso de fuegos artificiales se convierte en una práctica masiva pese a las advertencias oficiales.

Durante la madrugada, el joven identificado como A.B. se encontraba en el centro histórico de la ciudad cuando un petardo de alta potencia explotó en su mano.

Por desgracia, la detonación le provocó la amputación inmediata de tres de sus dedos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Vecchio Pellegrini. Tras recibir atención médica especializada y ser estabilizado, los médicos autorizaron su alta.

A.B. al sentirse restablecido decidió volver a las celebraciones y participar de la pirotecnia, aún con la mano vendada y en recuperación.

Varias horas después, una batería pirotécnica que se encontraba en el suelo lanzó un cohete que, por una falla o maniobra inesperada, salió proyectado directo al rostro del turista.

La explosión le causó lesiones faciales graves y la pérdida total de un ojo.

El joven romano fue trasladado de nuevo al mismo hospital, donde ingresó en estado delicado, por lo que tuvo que permanecer varios días hospitalizado. Aunque logró sobrevivir, los especialistas indican que el daño ocular es permanente.

Tras recibir el alta definitiva, sus padres viajaron a Nápoles para acompañarlo de regreso a Roma, donde continuará su proceso de recuperación y rehabilitación.

El accidente del turista volvió a poner en el ojo del huracán el uso de pirotecnia durante las fiestas de fin de año en Italia. A pesar de las campañas de concientización que buscan poner límites, cada año se repiten los casos de accidentes graves que han dejado víctimas mortales.

