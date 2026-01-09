Suscríbete
Al interior de la primera casa que se compró Ernesto D’Alessio a los 18 años

El cantante se independizó de su familia en cuanto cumplió los 18 años

Enero 08, 2026 
Alejandro Flores
casa de ernesto dalessioi.jpg

Ernesto D’Alessio en su casa

TVyNovelas

La primera casa que tuvo Ernesto D’Alessio estaba ubicada en el sur de la Ciudad de México.

Apenas tenía 18 años cuando decidió independizarse de su familia y mudarse a vivir solo en esta casa de tres plantas muy cerca de la zona de San Ángel.
“Parece que estuvieras en el bosque”, dijo en 1999 Ernesto D’Alessio al mostrar los rincones de su hogar a los lectores de TVyNovelas.
Para ese año, el cantante ya tenía 21 años y compartía la casa con su hermano Jorge.
Era, además, un lugar ideal para compartir con sus mejores amigos de esa época, el actor Alexis Ayala y la cantante Luisa Fernanda.
La casa tenía una terraza con una hermosa vista de la ciudad.

“Cuando se puede hacemos carne asada e invitamos a nuestros amigos es un lugar muy tranquilo para vivir y una zona muy bonita. En las reuniones nos ponemos a jugar ruleta, blackjack, cartas”.

Así era la primera casa de Ernesto D’Alessio

En las páginas de TVyNovelas quedó constancia de la libertad que Ernesto disfrutaba al vivir solo.
“A sus 21 años el cantante Ernesto D’Alessio es un joven independiente trabajador y responsable; desde los 18 años vive solo sin recibir ayuda económica de sus padres Lupita D’Alessio y Jorge Vargas”.

casa de ernesto dalessioi (1).jpg

La cocina, dijo, era de sus lugares favoritos de la casa

TVyNovelas

En la casa también llegaron a vivir una temporada Alex y Ruy, hermanos de Biby Gaytán, con quienes siempre ha tenido buena relación.
La casa constaba de tres pisos que ellos mismos se encargaban de decorar con muebles estilo rústico los que predominaba el color verde.
Todo estaba pintado de azul amarillo y blanco. Ernesto comentó en ese momento que solo en una ocasión los ha visitado Lupita D’Alessio.

“Nosotros somos los que de vez en cuando vamos a saludar a mi mamá a su departamento”, dijo.

ernesto dalessio Al interior de
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
