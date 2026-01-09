Vocalista de Banda MS recuerda los últimos momentos de Gerson Leos: “Lo reanimaron dos veces”

“Era con el que más peleaba yo”, dice Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS, al referirse a Gerson Leos, tecladista de la misma agrupación.

Gerson, quien también era arreglista y que es recordado por sus colegas como un músico erudito, murió este martes mientras jugaba un partido de béisbol.

Estos juegos se han vuelto una tradición para los integrantes de la Banda MS durante los días previos y posteriores al Año Nuevo.

La agrupación dio a conocer la noticia mediante un mensaje en sus redes sociales en el que se lee:

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron”.

Agregaron una emotiva despedida y un breve mensaje de solidaridad para su familia.

“Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”.

Pero durante el funeral, realizado el miércoles, Alan Ramírez platicó sobre las condiciones en las que sucedió la muerte de Gerson.

“Se fue un excelente amigo, un buen compañero y un gran músico”, declaró el vocalista.

¿Cómo hallaron a Gerson Leos tras el infarto?

Narró que el no estuvo en el partido de béisbol al momento en ue sucedió la tragedia pero que justamente estaba llegando de un viaje de Guadalajara cuando le informaron que “Gerson se había puesto malo”.

Alan cambió los planes que tenía de comer y se fue inmediatamente al partido.

“Llegué a dejar maletas; me habló la esposa de uno de ellos y ya no llegamos ni a comer; nos fuimos al campo y ya estaba tirado”.

La escena que narró Alan es dramática pues dice que estaba el resto de los compañeros de la banda y jugadores tratando de ayudarlo en lo que llegaban los servicios médicos.