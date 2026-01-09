Suscríbete
Vocalista de Banda MS recuerda los últimos momentos de Gerson Leos: “Lo reanimaron dos veces”

Alan Ramírez todavía alcanzó a llegar al campo de béisbol donde el tecaldista sufrió el infarto y murió

Enero 08, 2026 • 
Alejandro Flores
alan ramirez gerson leos banda ms.jpg

Alan y Gerson eran muy unidos

Instagram

“Era con el que más peleaba yo”, dice Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS, al referirse a Gerson Leos, tecladista de la misma agrupación.

Gerson, quien también era arreglista y que es recordado por sus colegas como un músico erudito, murió este martes mientras jugaba un partido de béisbol.
Estos juegos se han vuelto una tradición para los integrantes de la Banda MS durante los días previos y posteriores al Año Nuevo.
La agrupación dio a conocer la noticia mediante un mensaje en sus redes sociales en el que se lee:

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron”.

Agregaron una emotiva despedida y un breve mensaje de solidaridad para su familia.
“Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”.

Pero durante el funeral, realizado el miércoles, Alan Ramírez platicó sobre las condiciones en las que sucedió la muerte de Gerson.

“Se fue un excelente amigo, un buen compañero y un gran músico”, declaró el vocalista.

¿Cómo hallaron a Gerson Leos tras el infarto?

Narró que el no estuvo en el partido de béisbol al momento en ue sucedió la tragedia pero que justamente estaba llegando de un viaje de Guadalajara cuando le informaron que “Gerson se había puesto malo”.

Alan cambió los planes que tenía de comer y se fue inmediatamente al partido.

“Llegué a dejar maletas; me habló la esposa de uno de ellos y ya no llegamos ni a comer; nos fuimos al campo y ya estaba tirado”.

La escena que narró Alan es dramática pues dice que estaba el resto de los compañeros de la banda y jugadores tratando de ayudarlo en lo que llegaban los servicios médicos.

“Le hicieron la técnica de reanimación pulmonar y como dos veces medio se alivianó pero ya no se pudo recuperar”.

Banda MS Alan Ramírez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
