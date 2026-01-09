Gaby Ramírez muestra la herida por la terrible mordida de perro que sufrió hace dos meses

El tratamiento con láser provoca que la herida por la mordida del perro que sufrió Gaby Ramírez se vea peor de lo que se siente.

En diciembre de 2025, Gaby vivió un momento que describió ella misma como traumático al ser mordida por un perro. La gravedad del incidente la llevaron a pensar incluso en la posibilidad de perder su pierna.

Ahora, con serenidad y la tranquilidad de saberse bien atendida, Ramírez contó a Televisa Espectáculos cómo ha evolucionado la herida.

“Las mordidas de perro no se pueden suturar. En mi caso, como se salió la carne entonces nada más cerraron de esquina a esquina y solita va la piel cerrando”.

El incidente con el perro lo tuvo en Los Ángeles pero Gaby decidió atenderse en México, específicamente en el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas, donde, asegura, ha recibido una excelente atención médica.

Asi se ve la herida de Gaby Ramírez

Lo que mostró Gaby Ramírez ante las cámaras de Televisa Espectáculos es la parte de su pierna en la que se ve una cicatrización en ciernes con una herida en forma de “L” atravesada por una diagonal.

La evolución ha sido impresionante Instagram Televisa Espectáculos

La zona se ve rojiza y alrededor y a eso se refiere Gaby cuando dice que “se ve peor de lo que se siente”.

Contó también que afortunadamente el proceso después del incidente se ha resuelto a través de lo seguros médicos tanto del dueño del perro como de ella.

“Es algo similar a lo que pasa con los accidentes de auto”.

En adelante, lo que le han dicho los médicos es que debe cuidarse mucho con las infecciones hasta que su herida cicatrice por completo.