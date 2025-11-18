Novio de ’Shiky’ rompe el silencio y revela qué fue lo que realmente le pasó para estar en terapia intensiva

“Actualmente permanece hospitalizado, pero su situación no es de gravedad”.

El día de ayer se reportó que el finalista de ‘La Casa de Los Famosos México’, ‘Shiky’, estaba en terapia intensiva. Una infección en la muela por una palomita de maíz incrustada lo llevó a la sala de urgencias.

Desde su estancia en el reality, el locutor de radio dijo que recibió atención médica, sin embargo, todo indica que hubo consecuencias más graves.

“Por una infección en una muela, mal cuidada... esas infecciones si no se atienden a tiempo viajan a otras partes; la infección le viajó a la garganta”, dijo la periodista Ana María Alvarado.

Y añadió que “lo tuvieron que intubar... Les pido una oración para ‘Shiky’, que salga bien de su operación. Cuando uno oye intubado se asusta uno, esperemos que sólo sea parte del procedimiento y que después de la operación salga bien de salud”.

Luego de unas horas, la agencia que representa al exparticipante del concurso confirmó que ‘Shiky’ se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental, el cual se extendió a oído y garganta.

Sin embargo, Abraham Lugo, la pareja del español, también salió para aclarar qué fue lo que realmente le pasó a ‘Shiky’.

Lugo relató que todo comenzó con una infección que se complicó más rápido de lo esperado, lo que orilló a los médicos a intervenirlo durante la madrugada.

El novio de Clement ofreció una entrevista para el programa ‘Todo para la Mujer’ y expresó que la infección en la muela se extendió con extrema rapidez y preocupó a los médicos por la gravedad de la situación.

“Sí, está bien, nos dio un sustito ayer por una infección que traía y se le extendió, se hizo grave; lo tuvieron que operar hoy en la madrugada”, dijo.

Abraham dijo que el estado actual de ‘Shiky’ es bueno y que se está recuperando favorablemente. Además, lo reportan como fuera de peligro.

“Lo importante es que está bien y que se está recuperando. Ya está fuera de peligro”, aseveró.

Comunicado oficial sobre su estado de salud

La familia de Clement, Abraham, Petit Comité Agencia y personas cercanas al conductor difundieron un mensaje conjunto con información precisa sobre su estado para evitar especulaciones.

“Queremos informar que se encuentra estable. Actualmente permanece hospitalizado, pero su situación no es de gravedad. Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y las oraciones que han enviado; significan mucho para él y para todos nosotros.

“En este momento, lo más importante es brindarle el espacio necesario para su recuperación. Gracias por su comprensión y por mantenerse al tanto con tanto afecto”.

Por ahora, ‘Shiky’ permanecerá bajo observación médica mientras continúa recuperándose.

