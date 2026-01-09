Suscríbete
Famosos

Edna Monroy acusa a Juan Diego Covarrubias de VIOLENCIA y manipulación en su matrimonio

La conductora de ‘Ponte Fit’ acusó públicamente a su expareja de agresiones y grabaciones en momentos vulnerables.

Enero 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Edna-Monroy.jpg

La conductora de deportes denuncia agresiones de sus exparejas.

Instagram

“Yo pedía que dejaran de grabarme”.

En octubre de 2025, la conductora deportiva Edna Monroy sorprendía al acusar a su expareja y cuñado de Jacqueline Bracamontes, Enrique Fuentes, de haber sido violento durante su relación.

La promotora de bienestar decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su relación con el consultor financiero que es hermano de Martín Fuentes.

“Sufrí una agresión por segunda vez de mi expareja, una persona que por las buenas es muy bueno, pero por las malas es híjole. Llevaba un año y medio con él, pues no es la primera vez que es agresivo físicamente, de hecho es la segunda así tan fuerte”, expresó la presentadora.

Monroy añadió que tuvo que pasar tiempo para que comprendiera la gravedad de lo que vivía con Fuentes, y con ello la necesidad de romper el silencio. Expresó también que decidió contar su experiencia para intentar frenar las conductas violentas del financiero de 50 años, y encender una alerta por la normalización del abuso en las relaciones.

La conductora colgó un segundo video en el que profundiza en el proceso que vivió antes de detener el ciclo de violencia. “Había partes de mi historia que ya no podían seguir así. Durante mucho tiempo, caminé en silencio, apagándome poquito a poco sin darme cuenta. A veces la violencia no aparece de golpe, se va colando disfrazada de amor, de rutina, de ‘así es la vida’”, reflexionó.

Segunda pareja, misma violencia

Edna terminó la relación con Fuentes y comenzó una nueva historia con el actor Juan Diego Covarrubias, sin embargo, todo terminó en el mismo lugar. La conductora de ‘Ponte Fit’ está señalando públicamente que la violentó mientras estuvieron casados.

Según su testimonio, Covarrubias llegó a atacar físicamente a su hermano, provocándole heridas que requirieron atención médica. Además de que la habría filmado mientras discutían.

“Me grababa en momentos de conflicto sin mi consentimiento. Yo pedía que dejaran de grabarme, lo decía claro y ese límite no pudo ser respetado”, denunció la conductora.

La situación escaló más allá de las palabras. Edna compartió fotografías de las consecuencias de las presuntas agresiones, por lo que ya denunció a sus agresores.

Por si fuera poco, el 19 de noviembre de 2025, Enrique y Diego posaron juntos en una postal, lo que desató el miedo de Edna. De acuerdo a la famosa, sus exparejas se habrían unido una vez más para burlarse y hacerle la vida imposible: “Dos personas de mi pasado que no tenían relación entre si”.

La conductora de Televisa Deportes estuvo casada con Juan Diego por dos años, terminando su matrimonio en 2019.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
