Suscríbete
Famosos

Villano de las telenovelas se quiebra de miedo y ternura antes de entrar al nuevo reality de Televisa

"¿Apostarías por mí?” ya tiene 10 de las 12 parejas que convivirán en una casa para probar si su amor es eterno o sucumbe a la cotidianidad

Enero 09, 2026 • 
Alejandro Flores
salvador zerboni marcela ruiz.jpg

Las parejas se someterán a retos para sobrevivir y amar

TelevisaUnivision

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz son la décima pareja de "¿Apostarías por mí?”, el nuevo reality show de TelevisaUnivision.

Con el formato de transmisión 24/7, igual que La Casa de los Famosos, este nuevo reality reunirá a 12 parejas para llevarlas a vivir juntas en una mansión en la que competirán para demostrar si su amor es tan eterno como juran.
Entre otras cosas, las parejas serán sometidas a retos como cocinar para las otras 12 parejas. La evaluación de su desempeño es lo que determinará las nominaciones que los ponen en riesgo de eliminación, la cual, igual que en La Casa de los Famosos, se decide por los votos del público.

Zerboni deja atrás la polémica con Angélica Celaya

Este jueves se hizo el anuncio oficial de la décima pareja que entrará a la casa: Salvador Zerboni y Marcela Ruiz.
Zerboni, a quien se le recuerda como el villano por excelencia en las telenovelas de Televisa durante la primera década del siglo XXI, se ha convertido ahora en un experto en realities.
No obstante, hasta ahora no ha ganado alguno. El más reciente fue Top Chef VIP, de donde salió como finalista pero también con una polémica por la relación que estableció con Angélica Celaya. Los televidentes y seguidores del programa vieron en su cercanía un coqueteo y hasta un incipiente romance, pero Zerboni lo negó justo unos días antes de la final y calificó su relación como una “amistad basada en la empatía”.

El mayor miedo de Zerboni

Zerboni y Ruiz llevan casi un lustro juntos.
Durante la presentación, fue evidente que el actor está dispuesto a mostrar su lado más emocional y honesto durante su participación en el reality.
Cuando le preguntaron si habría tiempo y espacio para la intimidad dentro de la casa tomando en cuenta que tendrán cámaras grabando incluso mientras duermen, Zerboni respondió:

“Primero quiero saber si eso nos va a dar puntos extra. Si nos dan puntos extra, habrá”.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

rene-strickler--.jpg
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
La pareja demostrará su amor sin límites.
Enero 04, 2026
 · 
Grisel Vaca
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
Noviembre 14, 2025
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

Pero la parte más emotiva de la presentación fue cuando el villano de telenovelas reveló su lado tierno pero también el más vulnerable.

“Yo siempre he pensado que lo que no conocen no lo pueden lastimar”, dijo en relación a la manera en que ha protegido su vida privada al ser un personaje público.

Luego explicó, con un nudo en la garganta, la razón por la que decidió siempre manejarse de esa manera.

“Ese es el único miedo que tengo: que lastimen lo que más amo en el mundo”, y en ese momento miró a Marcela Ruiz.

Luego se acercó a ella para pedirle un abrazo y un beso.

¿Apostarías por mí? salvador zerboni
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
daniela luján.jpg
Famosos
Recordamos la tierna petición de Daniela Luján a los Reyes Magos cuando era niña estrella
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Leonardo-García-compromiso.jpg
Famosos
Leonardo García le pide matrimonio a su novia en Guatemala… tras rumores de una ETAPA DE REHABILITACIÓN
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
madonna-alberto-guerra-..jpg
Famosos
Madonna retoma su plan de seducción con Alberto Guerra en candentes escenas
Enero 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ivonne-Montero-Fabio.jpg
Famosos
Ivonne Montero vio el alma en pena de Fabio Melanitto llorando: “no entiendo qué me está pasando”
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Allisson-Lozz.jpg
Productora Rosy Ocampo hace oferta millonaria a Allisson Lozz para que vuelva a las telenovelas; ¿aceptó?
Se habla de un posible regreso de la actriz a las pantallas.
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Recién-nacido.jpg
Viral
Niña de 10 años permanece en ESTADO GRAVE tras convertirse en madre; tuvo un parto prolongado
La menor sigue en estado crítico en San Cristóbal de las Casas.
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maya-María-Karunna.jpg
Famosos
Maya y María Karunna de ‘Caló’ hablan del duelo por el ASESINATO de su padre: “Quedó impune”
Las famosas cantantes hablaron de cómo los primeros años de seguimiento nunca llevaron a una resolución.
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Dorismar-nariz.jpg
Famosos
Dorismar muestra cómo luce su nariz tras SUFRIR AMPUTACIÓN parcial que le provocó necrosis
La modelo argentina sufrió las consecuencias de una mala cirugía.
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez