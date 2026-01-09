Villano de las telenovelas se quiebra de miedo y ternura antes de entrar al nuevo reality de Televisa

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz son la décima pareja de "¿Apostarías por mí?”, el nuevo reality show de TelevisaUnivision.

Con el formato de transmisión 24/7, igual que La Casa de los Famosos, este nuevo reality reunirá a 12 parejas para llevarlas a vivir juntas en una mansión en la que competirán para demostrar si su amor es tan eterno como juran.

Entre otras cosas, las parejas serán sometidas a retos como cocinar para las otras 12 parejas. La evaluación de su desempeño es lo que determinará las nominaciones que los ponen en riesgo de eliminación, la cual, igual que en La Casa de los Famosos, se decide por los votos del público.

Zerboni deja atrás la polémica con Angélica Celaya

Este jueves se hizo el anuncio oficial de la décima pareja que entrará a la casa: Salvador Zerboni y Marcela Ruiz.

Zerboni, a quien se le recuerda como el villano por excelencia en las telenovelas de Televisa durante la primera década del siglo XXI, se ha convertido ahora en un experto en realities.

No obstante, hasta ahora no ha ganado alguno. El más reciente fue Top Chef VIP, de donde salió como finalista pero también con una polémica por la relación que estableció con Angélica Celaya. Los televidentes y seguidores del programa vieron en su cercanía un coqueteo y hasta un incipiente romance, pero Zerboni lo negó justo unos días antes de la final y calificó su relación como una “amistad basada en la empatía”.

El mayor miedo de Zerboni

Zerboni y Ruiz llevan casi un lustro juntos.

Durante la presentación, fue evidente que el actor está dispuesto a mostrar su lado más emocional y honesto durante su participación en el reality.

Cuando le preguntaron si habría tiempo y espacio para la intimidad dentro de la casa tomando en cuenta que tendrán cámaras grabando incluso mientras duermen, Zerboni respondió:

“Primero quiero saber si eso nos va a dar puntos extra. Si nos dan puntos extra, habrá”.

Pero la parte más emotiva de la presentación fue cuando el villano de telenovelas reveló su lado tierno pero también el más vulnerable.

“Yo siempre he pensado que lo que no conocen no lo pueden lastimar”, dijo en relación a la manera en que ha protegido su vida privada al ser un personaje público.

Luego explicó, con un nudo en la garganta, la razón por la que decidió siempre manejarse de esa manera.

“Ese es el único miedo que tengo: que lastimen lo que más amo en el mundo”, y en ese momento miró a Marcela Ruiz.

Luego se acercó a ella para pedirle un abrazo y un beso.