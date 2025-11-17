Suscríbete
Famosos

Piden oraciones para Shiky: Reportan que fue hospitalizado e intubado de emergencia

El finalista de “La Casa de los Famosos México” estaría en terapia intensiva.

November 17, 2025 • 
TVyNovelas
shiky-casa-nominacion.jpg

Shiky en La Casa de los Famosos México

YouTube

Desde que estaba en “La Casa de los Famosos México”, Shiky reportó que tenía una infección en la muela, ocasionada luego de que por días tuvo una palomita de maíz incrustada en la encía.

Aunque recibió atención médica durante el reality show, Shiky confesó que sí paso por momentos dolorosos debido al dolor en la muela, y tal parece que hubo consecuencias aún más graves por ese motivo.

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
November 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
November 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
November 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
November 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Así lo reportó Ana María Alvarado en sus redes sociales, pues informó que una infección en la muela, llevó a Shiky a ser hospitalizado de emergencia e intubado.

“Por una infección en una muela, mal cuidada... esas infecciones si no se atienden a tiempo viajan a otras partes; la infección le viajó a la garganta”.

Ana María Alvarado detalló que a Shiky “lo tuvieron que intubar... Les pido una oración para Shiky, que salga bien de su operación. Cuando uno oye intubado se asusta uno, esperemos que solo sea parte del procedimiento y que después de la operación salga bien de salud”.

“A veces no te duele tanto, pero hay que ir al dentista para ver este tipo de infecciones; a veces se te picó la muela y no fuiste a tiempo, en fin, puede ser por mil razones, pero créanme que sí está bastante delicado de salud Shiky”.

Comunicado oficial reporta a Shiky fuera de peligro

“Confirmamos que Shiky se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental, el cual se extendió a oído y garganta”.

“Afortunadamente la operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro”.

“Gracias por sus mensajes y buenos deseos, de corazón, Shiky y Abraham”, se lee en el comunicado.

shiky.png

El estilo irreverente y pesado que tiene shiky con Facundo podrían detonar una de las alianzas más explosivas del reality.

Instagram

Otro español también tuvo graves consecuencias por una infección de muela: Miguel Bosé

Durante ocho años, parecía que Miguel Bosé había perdido la voz y hasta se especulaba sobre tumores. Después de varios tratamientos e insistencia, un médico descubrió que el problema de salud venía de una muela.

Una infección de muela le provocó una sinusitis, y ello acabó desencadenando en un problema de fonación. Fue así que, al darle tratamiento oportuno a la verdadera causa del problema, Miguel Bosé recuperó su voz.

Shiky hospitalizado Urgencia
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Julián-Gil-Marjorie-de-Sousa.jpg
Famosos
Julián Gil estalla contra Marjorie de Sousa por campaña para que su hijo conozca a Messi
November 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
angelica-vale-otto-padron-separacion.jpg
Famosos
Otto Padrón habría tenido actitudes deshonestas con Angélica Vale en la intimidad de su hogar
November 17, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Cristian-Castro.jpg
Famosos
Cristian Castro rompe el silencio tras truene con Mariela Sánchez: “No hay ningún engaño. Yo no soy el malo”
November 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sonny Hámster odalys (2).jpg
Famosos
Odalys Ramírez cuenta qué hizo para cantar como Laura Paussini en "¿Quién es la Máscara?”
November 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
Sonny Hámster.jpg
Conductora de La Casa de los Famosos estaba detrás de Sonny Hámster en "¿Quién es la Máscara?”
La segunda eliminada del programa de este 16 de noviembre fue una sorpresa para investigadores y público
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
tny manguera ana brenda contreras (1).jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Tony Manguera es eliminado y resulta ser amigo de Ana Brenda Contreras
Tony Manguera perdió la Máscara ante Meta Liebre y Maestro Bops
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
belindamhonividente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente le pide a Belinda que se proteja; ve venir una tragedia y revela quién le hace brujería
La tarotista tuvo una visión terrible para el futuro de la cantante
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
estefania ahumada.jpg
Famosos
Sacan a Estefanía Ahumada de “La Isla” en ambulancia y de emergencia
La actriz y conductora peleaba contra Julieta Grajales cuando sufrió un golpe terrible
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores