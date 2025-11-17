Piden oraciones para Shiky: Reportan que fue hospitalizado e intubado de emergencia

Desde que estaba en “La Casa de los Famosos México”, Shiky reportó que tenía una infección en la muela, ocasionada luego de que por días tuvo una palomita de maíz incrustada en la encía.

Aunque recibió atención médica durante el reality show, Shiky confesó que sí paso por momentos dolorosos debido al dolor en la muela, y tal parece que hubo consecuencias aún más graves por ese motivo.

Así lo reportó Ana María Alvarado en sus redes sociales, pues informó que una infección en la muela, llevó a Shiky a ser hospitalizado de emergencia e intubado.

“Por una infección en una muela, mal cuidada... esas infecciones si no se atienden a tiempo viajan a otras partes; la infección le viajó a la garganta”.

Ana María Alvarado detalló que a Shiky “lo tuvieron que intubar... Les pido una oración para Shiky, que salga bien de su operación. Cuando uno oye intubado se asusta uno, esperemos que solo sea parte del procedimiento y que después de la operación salga bien de salud”.

“A veces no te duele tanto, pero hay que ir al dentista para ver este tipo de infecciones; a veces se te picó la muela y no fuiste a tiempo, en fin, puede ser por mil razones, pero créanme que sí está bastante delicado de salud Shiky”.

Comunicado oficial reporta a Shiky fuera de peligro

“Confirmamos que Shiky se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental, el cual se extendió a oído y garganta”.

“Afortunadamente la operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro”.

“Gracias por sus mensajes y buenos deseos, de corazón, Shiky y Abraham”, se lee en el comunicado.

Otro español también tuvo graves consecuencias por una infección de muela: Miguel Bosé

Durante ocho años, parecía que Miguel Bosé había perdido la voz y hasta se especulaba sobre tumores. Después de varios tratamientos e insistencia, un médico descubrió que el problema de salud venía de una muela.

Una infección de muela le provocó una sinusitis, y ello acabó desencadenando en un problema de fonación. Fue así que, al darle tratamiento oportuno a la verdadera causa del problema, Miguel Bosé recuperó su voz.