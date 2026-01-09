Suscríbete
‘Cositas’ comparte video junto a hombre sin camisa y se desata ola de críticas; aclara todo “por sus niños”

Tras hacerse viral un video navideño, Alma Gómez Fuentes tuvo que afrontar las controversias.

Enero 09, 2026 
Ericka Rodríguez
Cositas.jpg

‘Cositas’ levantó polémica al publicar un video con un hombre semidesnudo.

Instagram

“Nunca me imaginé que hubiera tanta controversia por algo que salió de un juego”.

Fue a finales de diciembre de 2025 que, ‘Cositas’, el icónico personaje de la televisión infantil de los 90’s, se vio envuelta en una inesperada controversia. La presentadora publicó un video, generado con Inteligencia Artificial, que desató fuertes críticas por su personaje de “Miss de Kinder”.

Tras recibir fuertes críticas y rumores de un retiro, Alma Gómez Fuentes, nombre real de ‘Cositas’, respondió en una entrevista el origen y finalidad de la polémica publicación.

“He sido criticada y acusada de ser irrespetuosa y no cumplir con los lineamientos del personaje llamado ‘Cositas’, el cual represento desde 1985, por lo que he sido sancionada y obligada a cancelar todas mis redes sociales”, expresó.

En el polémico video, ‘Cositas’ aparecía sentada en un sillón frente a un árbol de Navidad y con su característico vestuario colorido. Sin embargo, estaba acompañada por un hombre musculoso, sin camisa y vestido como Santa Claus, quien la abraza mientras desea “Feliz Navidad”.

En pantalla se leía: “Increíble cómo pasa el tiempo… Cómo han crecido ‘Mis niños’”.

El posteo generó reacciones en cascada en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron el material con humor, mientras otros consideraron inapropiado el guiño adulto, sobre todo por el rol educativo e infantil asociado al personaje.

“Nunca me imaginé que hubiera tanta controversia por algo que salió de un juego. Desde que descubrí esta maravilla de la inteligencia artificial, me he permitido experimentar y jugar”, dijo ‘Cositas’.

Por ello, la presentadora se vio obligada a ofrecer disculpas a quienes se sintieron incómodos y subrayó que su finalidad era generar entretenimiento; no obstante, reconoció que la interpretación fue variable por la perspectiva de sus seguidores.

¿Quién es ‘Cositas?

Se consolidó desde 1985 como referente de la televisión educativa en México ya que promovía a través de manualidades sencillas y materiales caseros, echar a volar la imaginación.

El mayor reconocimiento de Alma Gómez Fuentes llegó con el programa ‘El espacio de Cositas’, que llevó a generaciones de niños a explorar la creatividad. Posteriormente, continuó su labor a través de redes sociales, donde actualmente sigue difundiendo su contenido didáctico.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
