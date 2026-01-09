María León estalla contra su exnovio: “Espero que nadie se lo tope en su camino”

“Todos tenemos un cucaracho en la vida que no se muere ni echándole Raid”.

Hace unos días, María León dio a conocer las verdaderas razones por las que abandonó a la agrupación ‘Playa Limbo’ donde era solista. La también bailarina ofreció una entrevista a Melo Montoya para su canal de YouTube y ahí compartió que la banda “fue un proyecto en el que aprendí un montón, me dio muchas cosas, me dio muchas tablas”.

Sin embargo, León también afirma que ‘Playa Limbo’ “me puso en un lugar súper complicado a la hora de tomar decisiones porque yo creo que el machismo lo fuimos aprendiendo conforme fuimos creciendo todos como sociedad, no solamente nosotros como banda”, dijo.

De esta forma, María aseguró que a sus compañeros, Jorge Corrales, Ángel Badillo y Servando Yáñez, les costó mucho trabajo entender que ella quisiera hacer otras cosas como comedia musical o realities. “Era muy difícil para ellos entender esa parte y siempre había un conflicto, un problema, cosas”, sentenció.

La también compositora afirma que siempre le dio prioridad a ‘Playa Limbo’. “Yo no pensaba nunca en irme de ahí, no era mi plan, no tenía nada pensado para después, pero llegó un momento en el que empezó a estorbar tanto todo lo que yo tenía ganas de hacer y pues sí hubo que tomar una decisión y no fue una decisión que tomé yo”, reveló María.

En la misma charla, María abordó un espinoso episodio de su vida sentimental y estalló en contra de su expareja. En sus palabras, la cantante desea que nadie pueda relacionarse con él.

La también actriz indicó que “todos tenemos un cucaracho en la vida que no se muere ni echándole Raid”.

“Espero que de verdad nadie se lo tope en su camino pero sí es realidad”, expresó la famosa.

Sobre la identidad de su exnovio, León decidió guardar el nombre, aunque destacó que “gracias a él” aprendió su valor.

Otra relación que no terminó bien

Pese a que vivió un terrible momento en su noviazgo, esta no sería la primera vez que se enfrenta a un mal ser compañero. El pasado 22 de septiembre de 2023, el canal de YouTube de Cora Nelda González recordó como otra de sus exparejas terminó con ella el día de su cumpleaños.

El truene “fue en un restaurante un 14 de febrero”.