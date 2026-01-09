Suscríbete
Famosos

Dacia Arcaráz revela que a su hijo con AUTISMO le hicieron cirugía cerebral para que ya no la atacara

La actriz se retiró de la vida pública en 2013 para dedicarse de lleno al cuidado de su hijo.

Enero 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Dacia-Arcaráz.jpg

La actriz Dacia Arcaráz dejó su carrera para cuidar a su hijo Gonzalo.

Instagram

“No teníamos vida”.

Dacia Arcaráz tenía una trayectoria en ascenso y en la década de 1980 y 1990 participó en diversos proyectos que suman más de 20 producciones.

‘Por siempre mi amor’ (2013‑2014), ‘Una familia con suerte’ (2011‑2012), ‘Mi pecado’ (2009), ‘Mañana es para siempre’ (2008‑2009) y ‘Yo amo a Juan Querendón’ (2007‑2008) son algunos de los melodramas en los que trabajó. Sin embargo, en 2013 se retiró de la vida pública.

La actriz hizo una pausa en su carrera que se extendió indefinidamente luego del nacimiento de su hijo Gonzalo, quien nació con autismo.

Durante una charla, Arcaráz se sinceró y dijo que su hijo sufría de una agresividad incontrolable asociada con el autismo, lo que afectó terriblemente su dinámica familiar.

Según la actriz, desde sus primeros años de vida Gonzalo mostró señales de desarrollo atípico. Alrededor de los dos años, la actriz comenzó a buscar un diagnóstico y tratamientos especializados. Finalmente, le confirmaron que su hijo tiene el síndrome de agresividad incontinente que, según psiquiatras es un cuadro que no se resolverá con el tiempo, sino que se agravaría con la edad.

“No teníamos vida”, confesó. “Nosotros vamos para abajo y él para arriba. Era incontrolable”, dijo a ‘Sale el Sol’.

A consecuencia de la agresividad incontinente, la familia se mudó a Estados Unidos para atender a profundidad las necesidades de Gonzalo.

Hace cinco años, Dacia conoció la opción de someterlo a una cirugía en la región cerebral que implica el uso de láser para realiza pequeñas lesiones controladas en el hipotálamo, una región cerebral relacionada con la regulación emocional y de impulsos.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

La operación se le realizó al hijo de la actriz hace aproximadamente seis meses en Cuernavaca, bajo la supervisión de un cirujano especializado.

“No te voy a decir que estamos en miel sobre hojuelas porque mi hijo es un adolescente, pero es un antes y un después”, concluyó.

Dacia Arcaraz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alan ramirez gerson leos banda ms.jpg
Famosos
Vocalista de Banda MS recuerda los últimos momentos de Gerson Leos: “Lo reanimaron dos veces”
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
rob reiner nick reiner michele.jpg
Famosos
Involucran esquizofrenia y sustancias misteriosas de su hijo en nueva teoría sobre el asesinato de Rob Reiner
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
casa de ernesto dalessioi.jpg
Famosos
Al interior de la primera casa que se compró Ernesto D’Alessio a los 18 años
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
gaby ramirez.jpg
Famosos
Gaby Ramírez muestra la herida por la terrible mordida de perro que sufrió hace dos meses
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
reverendo metodista transgenero.jpg
Viral
Reverendo anunció en el púlpito que se convertiría en mujer y así luce ahora: “Fingía ser un hombre”
El pastor decidió mostrar la transición en su cuenta de Instagram y así han reaccionado sus seguidores
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniela luján.jpg
Famosos
Recordamos la tierna petición de Daniela Luján a los Reyes Magos cuando era niña estrella
En enero de 1999 protagonizaba “El diario de Daniela”, cuyo final fue en el Estadio Azteca
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Leonardo-García-compromiso.jpg
Famosos
Leonardo García le pide matrimonio a su novia en Guatemala… tras rumores de una ETAPA DE REHABILITACIÓN
El actor y su pareja se comprometieron tras cuatro años de oficializar su relación.
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
madonna-alberto-guerra-..jpg
Famosos
Madonna retoma su plan de seducción con Alberto Guerra en candentes escenas
Nuevamente se les vio juntos derrochando química en pantalla.
Enero 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero