Dacia Arcaráz revela que a su hijo con AUTISMO le hicieron cirugía cerebral para que ya no la atacara

“No teníamos vida”.

Dacia Arcaráz tenía una trayectoria en ascenso y en la década de 1980 y 1990 participó en diversos proyectos que suman más de 20 producciones.

‘Por siempre mi amor’ (2013‑2014), ‘Una familia con suerte’ (2011‑2012), ‘Mi pecado’ (2009), ‘Mañana es para siempre’ (2008‑2009) y ‘Yo amo a Juan Querendón’ (2007‑2008) son algunos de los melodramas en los que trabajó. Sin embargo, en 2013 se retiró de la vida pública.

La actriz hizo una pausa en su carrera que se extendió indefinidamente luego del nacimiento de su hijo Gonzalo, quien nació con autismo.

Durante una charla, Arcaráz se sinceró y dijo que su hijo sufría de una agresividad incontrolable asociada con el autismo, lo que afectó terriblemente su dinámica familiar.

Según la actriz, desde sus primeros años de vida Gonzalo mostró señales de desarrollo atípico. Alrededor de los dos años, la actriz comenzó a buscar un diagnóstico y tratamientos especializados. Finalmente, le confirmaron que su hijo tiene el síndrome de agresividad incontinente que, según psiquiatras es un cuadro que no se resolverá con el tiempo, sino que se agravaría con la edad.

“No teníamos vida”, confesó. “Nosotros vamos para abajo y él para arriba. Era incontrolable”, dijo a ‘Sale el Sol’.

A consecuencia de la agresividad incontinente, la familia se mudó a Estados Unidos para atender a profundidad las necesidades de Gonzalo.

Hace cinco años, Dacia conoció la opción de someterlo a una cirugía en la región cerebral que implica el uso de láser para realiza pequeñas lesiones controladas en el hipotálamo, una región cerebral relacionada con la regulación emocional y de impulsos.

La operación se le realizó al hijo de la actriz hace aproximadamente seis meses en Cuernavaca, bajo la supervisión de un cirujano especializado.