Viral

Reverendo anunció en el púlpito que se convertiría en mujer y así luce ahora: “Fingía ser un hombre”

El pastor decidió mostrar la transición en su cuenta de Instagram y así han reaccionado sus seguidores

Enero 08, 2026 • 
Alejandro Flores
reverendo metodista transgenero.jpg

Philippa Faye Phaneuf

Captura

“Me cansé de fingir que soy hombre”, dijo el reverendo Phillippe Phanuef en diciembre pasado durante uno de sus sermones dominicales en diciembre de 2025.

Vestido con una estola con los colores de la bandera trans, el reverendo anunció ese día que comenzaría su transición a mujer.
El anunció generó polémica hacia el exterior de su comunidad parroquial pero hay que tomar en cuenta que desde meses antes, la iglesia a la que pertenece (La Metodista Unida) había publicado una actualización del “Libro de la Disciplina”, que contiene las reglas sobre la aceptación o no de la comunidad LGBT.
En esa actualización se otorgó casi total autonomía a las jerarquías regionales para decidir las reglas sobre la inclusión y la diversidad sexual.

Así se ha mostrado el reverendo en su transición

A cinco meses del anuncio, la reverenda Phillippa Phanuef decidió mostrar los resultados de su transición a través de su cuenta de Instagram, en la que publica fotos y videos de su apariencia y cómo ha cambiado su cuerpo.

reverendo metodista transgenero (1).jpg

Imágenes de la segunda y la cuarta semana de diciembre

Instagram

"¡Feliz quinto mes de terapia de reemplazo hormonal! ¡Estoy muy agradecida con ustedes, amigos y familiares! Su apoyo, cariño y apoyo me han mantenido con ánimo durante todo este proceso”, escribió Phillippa en un mensaje de su perfil.

En su historial de publicaciones recientes no sólo ha mostrado los resultados de su transición, también algunas anécdotas de lo que eso ha significado en su vida cotidiana; por ejemplo, salir de compras para cambiar el contenido de su clóset.

“Las prendas siempre lucen mejor en el aparador”, escribió con humor en una de los fotos en las que aparece en un probador de una tienda departamental.

reverendo metodista transgenero (2).jpg

Así luce con cinco semanas de terapia hormonal

Instagram

En sus publicaciones, también aparece en algunas celebraciones de la iglesia y siempre recibe buenas comentarios de sus seguidores.
“Un cambio impresionante en apenas cinco meses”, se lee en uno de los comentarios de su perfil.

notas virales trans
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
