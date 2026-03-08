Recuerdo desbloqueado: reaparece Miguel Luis, de los programas de Eugenio Derbez, y ahora es cantante

“Me da un buen de sentimiento cada que me aparece. Obvio lo voy a seguir y escuchar su música aunque no me gusta. Se lo merece el man”.

Este comentario resume el sentimiento que ha provocado, en general, el nuevo proyecto de Miguel Luis, el actor y comediante que participó junto a Sammy en los programas de Eugenio Derbez.

Miguel Luis y Sammy eran los protagonista de varios segmentos en los que su ingenuidad antes eventos históricos, onomásticos o eventos culturales, provocaba carcajadas en la audiencia.

En algunos de esos segmentos, por ejemplo, salían a la calle para entrevistar a turistas extranjeros con quienes intentaban interactuar en inglés... sin que ninguno de ellos dominara ese idioma.

El proyecto como cantante de Miguel Luis

Miguel Luis, después de los programas de Eugenio, ha tratado de mantener su carrera a través de proyectos en redes sociales.

En su más reciente video de TikTok, hace el relanzamiento de “La fiebre del borigón” una cumbia hecha, dice Miguel Luis, para bailar.

Aunque ya la había estrenado en 2025, el comediante ahora hace una nueva versión y la presenta con un video corto en el que aparece él en un parque de la Ciudad de México.

"¿Qué creen? Que les tengo una buena noticia, mi música ya está en mis redes sociales y en las plataformas digitales”.

Luego canta y baila un fragmento de “La fiebre del borigón” y termina con un grito de entusiasmo.

En los comentarios, sus seguidores lo recuerdan con cariño aunque algunos otros también notan que parece lucir con cierto deterioro físico, no sólo por la edad.

