La causa de la muerte de Liam Payne toma un giro inesperado: el misterio del lujoso reloj del ex One Direction

La muerte de Liam Payne, ocurrida el pasado 16 de octubre en el hotel CasaSur de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, da un nuevo giro en la investigación. Ahora, tras la imputación de tres personas en la causa que busca esclarecer los hechos en los que el cantante perdió la vida, se suma la extraña desaparición de un lujoso reloj Rolex que el exintegrante de One Direction llevaba consigo el día de su muerte.

Según informó la agencia de noticias EFE, la Policía argentina lleva a cabo la investigación sobre el paradero de un costoso reloj Rolex que Liam Payne portaba horas antes de fallecer.

Todo sobre la muerte de Liam Payne Instagram Liam Payne

“Lo llevaba en una de sus manos y lo tuvo, por lo menos, hasta entre dos y tres horas antes de arrojarse al vacío”, afirma la fuente. De acuerdo con las primeras investigaciones, el accesorio de lujo fue buscado en el hotel CasaSur, donde murió Liam Payne, y también en los allanamientos realizados a los tres imputados, pero el Rolex sigue sin aparecer. Es todo un misterio que añade un nuevo giro a la historia detrás de la muerte de Payne.

Las sospechas de la Policía sobre el Rolex de Liam Payne

Para las autoridades, el Rolex del cantante británico “podría haber sido robado”, siendo uno de los principales objetos buscados en la investigación desde el primer registro realizado en el hotel CasaSur.

La Policía sospecha que el reloj podría estar en poder de una de las dos mujeres trabajadoras sexuales con las que Liam Payne estuvo el día de su muerte.

Se encontraron drogas y objetos destrozados en la habitación de Liam Payne Clarín

“Tras el análisis de las cámaras de seguridad del hotel CasaSur, los investigadores judiciales y policiales determinaron que, entre las 14 y las 15 horas del 16 de octubre pasado, día de la muerte de Payne, llevaba en una de sus muñecas el valioso reloj”, señala EFE.

La justicia cuenta con pruebas audiovisuales que comprueban que el artista tenía el Rolex en su poder el fatídico 16 de octubre; sin embargo, para el momento en que cayó al vacío, ya no lo tenía. No obstante, en los registros realizados a ambas mujeres, no se encontró el reloj.

Liam Payne murió tras caer de su habitación en un hotel en Argentina. (Instagram @liampayne)

El último adiós a Liam Payne

El cuerpo de Liam Payne llegó a Londres el pasado 7 de noviembre y aún se espera darle el último adiós. Fuentes cercanas a la familia indicaron a medios internacionales que el entierro sería el 17 de noviembre.

Liam Payne murió a los 31 años tras caer de un tercer piso en el hotel CasaSur de Buenos Aires mientras disfrutaba de unos días en Argentina. El cantante tenía planes de formar una nueva familia con su novia, Kate Cassidy.