¡No se cayó desde un sillón-elevador! Minnie West revela cómo murió su mamá, Amparín Serrano

El 12 de agosto de 2022, el medio del espectáculo se vistió de luto por la sorpresiva muerte de Amparín Serrano, a los 56 años, famosa diseñadora mexicana creadora de la marca Distroller, que supuestamente se dijo en varios medios y en las redes que cayó y murió desde un sillón-elevador que tenía en su casa.

Minnie West abrió su corazón y habló por primera vez sobre lo que ocurrió realmente ese trágico día que perdió la vida su mamá.

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal y las únicas que la vimos caerse fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia”.

“Como fue un accidente y sólo estábamos mi sobrina de cinco años y yo, para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón, por lo que después no quise regresar a ser actriz tampoco. Me hicieron actuar la escena literal y, a mi sobrina, la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado”, recordó conmovida Minnie para el podcast ‘La magia del caos’, de Aislinn Derbez.

“Tengo ahí el dibujo, de mi mamá resbalándose y cayendo del balcón, que no tenía barandal en esa parte porque lo estaban arreglando, mi mamá cayendo así hasta que cae en el piso y ya tiene alas, ese es el dibujo de mi sobrina de cinco años”.

Amparín Serrano falleció en un trágico accidente en su casa. amparinserrano

A pesar de los esfuerzos que realizó Minnie para salvarle la vida a su mamá, ya había perdido la vida a causa del fuerte golpe que sufrió en la cabeza.

“Intenté hacer todo lo que pude, me torturé por muchísimo tiempo y ese es parte de mi enojo. Todos los doctores me dijeron que no había nada más que yo pudiera hacer, más que agarrarle la cabeza con un trapo, hasta que llegó la ambulancia, pero para ese entonces ya se había ido”.

Por último, Minnie West opinó sobre las especulaciones que giraron entorno a la muerte de su mamá.

“No sé de dónde se sacaron esta idea de que mi mamá se cayó de su sillón-elevador, pero yo no iba a salir a decir que no es cierto, a mí me vale, que piensen lo que quieran”.

