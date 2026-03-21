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Shanik Berman asegura que Luis Miguel le contó su primera vez con una mujer: “Tenía 13 años”

La narración de Shanik revela algunos detalles y confirma lo que se vio en la bioserie del cantante

Marzo 21, 2026 • 
Alejandro Flores
shanik luis miguel.jpg

Shanik y Luis Miguel, en los años 90

Instagram

La vida amorosa de Luis Miguel es un aspecto que, a pesar de que él rara vez la habla, se conoce muy bien por las filtraciones de fotos e indiscreciones de amigos y exnovias.

Pero ahora es Shanik Berman quien revela cómo fue la primera vez de Luis Miguel.
"¿Y tú cómo lo sabes?”, le preguntó Kim Shantal, que estaba con Shanik en el programa de televisión “Montse y Joe” como una de las invitadas para hablar de su próxima pelea de box contra Lupita Villalobos.
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“El deporte de contacto siepre ha estado en mi vida pero justo ahora lo hago porque quiero una casa”, dijo Kim Shantal.

¿Qué dijo Shanik Berman de Luis Miguel y su primera vez?

La plática, sin embargo, derivó hacia otros temas y en algún momento Shanik le propuso a Kim que le hiciera un baile como los que hace como parte de su contenido en redes sociales.

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Shantal le propuso entonces que se lo cambiaba por in chisme. Y Shanik habló entonces de Luis Miguel.

“Les voy a platicar de su primera vez. Él Me lo dijo, obviamente. Fue con una brasileña: él tenía 13 años y ella tenia como 21 años”.

La boserie de Luis Miguel contiene en uno de sus episodios este pasaje de la vida del cantante pero no con los detalles que ahora revela Shanik,

“Se la trajeron y no salieron del cuarto de hotel en tres días”, narró.

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Confirmó, además, lo que se ve en el capítulo dela bioserie: que fue su papá Luisito Rey el que le llevó a la modelo brasileña a su cuarto.

“Y lo que me han dicho luego varias, es que le enseñaron muy bien a Luis Miguel”.

luis miguel Shanik Berman
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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