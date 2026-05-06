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Alexa Hoffman revela que su papá Héctor Parra abusó de alguien cercano... “Imagino que hay muchos más”

Tras hablar de lo vivido, la joven confesó que siente culpa, pero la tranquiliza saber que el actor no hará daño.

Mayo 06, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Alexa Hoffman le tiene pavor a Héctor Parra

Instagram

Luego de que se abrió un canal de YouTube en donde se han publicado fragmentos de las audiencias donde Alexa Hoffman acusa a su padre, Héctor Parra, de supuestas conductas de abuso en su contra, es la misma joven quien habló de su experiencia.

Ocurrió en una entrevista transmitida en el canal de YouTube de Ponchote, donde la hija de Ginny Hoffman compartió algunos detalles y reveló algo más.

¿Cómo va el caso de Alexa Hoffman contra su padre, Héctor Parra?
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A decir de Alexa, Héctor Parra no solo habría abusado de ella, sino de una persona cercana que ella quiere, y no duda que haya más víctimas.

“Algo que me ha hecho no rendirme en el proceso, me enteré que no fue solo a mí, sino a alguien a quien quiero mucho”, dijo Alexa, quien detalló que esa persona se lo confesó a Ginny Hoffman.

Ginny Hoffman con su hija Alexa Hoffman

“Se lo dijo a mi mamá. Eso me dolió en el alma, el saber que yo llevé a esa persona a esa casa y como que, por mi culpa, vivió lo mismo que yo. Yo invité a esa persona a casa de mi papá y también abusó de ella”, dijo de la persona, quien ya enteró a su familia.

Es por eso que Alexa Hoffman dice de Héctor Parra: “Sé que lastimó a mucha gente, no solo físicamente, sino mentalmente, a todas las personas a su alrededor, las hace porquería, lo sé perfecto”.

“No sé de quién más haya abusado, sé de los que sé, pero imagino que hay muchos más, no lo dudo”.

Alexa confesó: “Me da tranquilidad saber que detuve, por lo menos el tiempo que esté condenado... Espero que no lo vuelva a hacer cuando salga”.

¿Qué espera de Héctor? Alexa dijo: “Ahorita ya no necesito perdón ni razones ni nada. Lo que espero de él es que cambie, a mí ya no me sirve que cambie, a mí ya me lastimó, ya quedó en mi historia, pero que no le friegue la vida a nadie más”.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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