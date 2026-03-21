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La Jefa anuncia expulsiones directas en La Casa de los Famosos en un intento más para que le hagan caso

Los habitantes insisten en comportamientos violentos por lo que La Jefa lanzó una severa advertencia

Marzo 20, 2026 • 
Alejandro Flores
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Los habitantes no hacen caso a los conductores

Instagram / Teemundo

La edición 2026 de La Casa de los Famosos Telemundo comenzó con un alto grado de intensidad desde la primera semana.

Y eso se tradujo en expresiones de violencia verbal, emocional e incluso física entre los dos bandos en los que se han dividido los habitantes: Tierra (Kunno, Oriana Marzoli, Zoe Bayona, Kenzo Nudo, Caeli, Stefano) y Agua (Laura Zapata, Laura G, Curvy Zelma, Eduardo Antonio “El Divo”, Horacio Pancheri, Celinee Santos).
Desde hace dos semanas, La jefa ha tratado de calmar y poner rigor en La Casa.

“Ese no es el ambiente que yo quiero en mi casa y además, estamos dando una imagen”, dijo en la gala de nominación de la semana pasada cuando los insultos sucedieron incluso en la emisión en vivo.

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¿Cómo y por qué podría expulsar La Jefa a alguien de La Casa de los Famosos?

Pero a pesar de sus advertencias y castigos (le ha quitado puntos para nominar a algunos habitantes de los más virulentos) el ambiente todavía es de franca confrontación.

Por eso ha decidido poner un ultimátum: los va a tratar como si fueran futbolistas.

“Habrá tarjetas amarillas y rojas, es decir, amonestaciones y expulsiones”, dijo La Jefa.

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

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Alejandro Flores

Esta nueva sanción se aplicará de la siguiente manera.

  1. Tarjeta amarilla: se aplicará para todo aquel habitante que sea descubierto con la intención de provocar o contactar físicamente a un compañero. También se aplicará para todo aquel que se niegue a responder una indicación de la Jefa o los conductores del programa.
  2. Tarjeta roja: Se aplicará a todo aquel que agreda a un compañero. Si alguien recibe tres tarjetas amarillas, recibirá una tarjeta roja, es decir la expulsión de la Casa.
La casa de los famosos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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