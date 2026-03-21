La Jefa anuncia expulsiones directas en La Casa de los Famosos en un intento más para que le hagan caso

La edición 2026 de La Casa de los Famosos Telemundo comenzó con un alto grado de intensidad desde la primera semana.

Y eso se tradujo en expresiones de violencia verbal, emocional e incluso física entre los dos bandos en los que se han dividido los habitantes: Tierra (Kunno, Oriana Marzoli, Zoe Bayona, Kenzo Nudo, Caeli, Stefano) y Agua (Laura Zapata, Laura G, Curvy Zelma, Eduardo Antonio “El Divo”, Horacio Pancheri, Celinee Santos).

Desde hace dos semanas, La jefa ha tratado de calmar y poner rigor en La Casa.

“Ese no es el ambiente que yo quiero en mi casa y además, estamos dando una imagen”, dijo en la gala de nominación de la semana pasada cuando los insultos sucedieron incluso en la emisión en vivo.

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¿Cómo y por qué podría expulsar La Jefa a alguien de La Casa de los Famosos?

Pero a pesar de sus advertencias y castigos (le ha quitado puntos para nominar a algunos habitantes de los más virulentos) el ambiente todavía es de franca confrontación.

Por eso ha decidido poner un ultimátum: los va a tratar como si fueran futbolistas.

“Habrá tarjetas amarillas y rojas, es decir, amonestaciones y expulsiones”, dijo La Jefa.

Esta nueva sanción se aplicará de la siguiente manera.

