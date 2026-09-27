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10 cosas que debes saber de Timbiriche antes de ver la bioserie, incluyendo el regaño de Raúl Velasco

La banda Timbiriche es un referente del pop en México y los detalles de su historia son fascinantes

Septiembre 27, 2026 • 
Alejandro Flores
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La banda rea y la de ficción

Instagram / ViX

Timbiriche ha estado presente en al menos tres generaciones de fans.

La primera, evidentemente, fue cuando surgió la banda en los años 80 como un grupo infantil que respondió a la moda de Parchís y Menudo.
Pero luego crecieron y tuvieron un segundo impacto poderoso cuando hicieron el pop que acompañó el despertar romántico de sus fans en la década de los 90 con canciones como “Besos de ceniza”, un pop poético del nivel más alto.
Finalmente, han mostrado su vigencia a través de los tres reencuentros que han tenido, cada uno de los cuales suma a una nueva generación de fans cuando los papás que los conocieron en sus inicios, llevan a los conciertos a sus hijos.
La bioserie de ViX retratará sobre todo la primera etapa de la banda, que quizá esté ya lejana en el tiempo para el público, por lo que aquí te presentamos pasajes de su vida que debes tener presentes.
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1.- ¿Por qué Miguel Bosé es como un papá musical para Timbiriche?

Miguel Bosé fungió como padrino el día que la banda infantil se presentó por primera vez en televisión.
Los niños y Bosé (ya entonces una figura juvenil del pop español) aparecieron en el set para tener una conversación casual y luego ponerse de acuerdo para interpretar “Don Diablo”.

Fue la primera canción que interpretaron en televisión y caca que pueden, se reúnen para interpretarla. La más reciente en 2018, durante el tercero de los reencuentros de Timbiriche

2.- El regaño de Raúl Velasco

Tiumbiriche fue un grupo que constantemente aparecía en el programa insignia del entretenimiento televisivo en México... pero no siempre fue agradable.
Su momento más incómodo fue cuando presentaron la canción “México”, dentro de su segundo álbum “La banda Timbiriche”.
Velasco se mostró molesto y lo dijo públicamente en televisión justo después de la canción:
“Les aconsejo que no hagan esto... bueno, hay que decirle a los que les ponen las coreografías que busquen otra forma de hacerlo porque no está bien que nuestra bandera esté en el suelo”.
Se refería a unos listones con los colores de la bandera, los cuales efectivamente quedaban en el suelo en una parte de la coreografía e incluso los pisaban al ejecutar los pasos de baile.

3.- El primer reencuentro

Tras su separación, la primera vez que estuvieron juntos en un escenario para recordar viejos tiempo fue otra vez en Siempre en Domingo. En esa reunión,sin embargo, destacaron dos ausencias: Thalía y Diego Shoening.

@jurado7046

en un programa de siempre en domingo aparecen todos los timbiriche y ex, una joya #timbiriche #siempreendomingo #tv #entretenimiento #fyp #videoviral

♬ sonido original - Jurado

4.- El nacimiento de una estrella: Thalía

Cuando la familia de Sasha se enteró de la relación que tenía con Luis de Llano, reaccionó tratando de alejarla lo más rápido posible. La cantante ha narrado que su madre decidió mandarla a estudiar al extranjero, dejando vacante su lugar en la banda. Ese momento ahora se recuerda por ser el punto de quiebre del delito por el que Sasha logró llevar a juicio a Luis de Llano y ganar la demanda ante la Suprema Corte de Justicia.
Pero en el plano musical, significó un golpe de suerte para una suplente de la banda: Thalía. Antes de unirse al grupo en 1986 para sustituir a Sasha Sokol, Thalía ya trabajaba con ellos como suplente en la versión teatral mexicana de Vaselina (Grease).

5.- De niños a jóvenes

El primer golpe mediático de Timbiriche fue sin duda su aparición en “Siempre en domingo” pero no se puede entender su popularidad sin el éxito que tuvieron al interpretar una versión mexicanizada de Vaselina en 1984.
La obra fue un éxito rotundo y marcó el paso de la etapa infantil a la juvenil de la banda.

6.- El pleito más mediático

Paulina Rubio y Thalía no se llevaban bien. Eso nunca fue un secreto: evitaban el contacto visual durante las presentaciones en televisión y cada vez más sus encontronazos era públicos. Llegó el día que su rivalidad las llevó a pelear por el micrófono en pleno escenario.

7.- El disco que pasó a la historia

Timbiriche VIII y IX (1988) fue un álbum doble. “Tú y yo somos uno mismo” y “Aceleró” pusieron a la banda a la altura de cualquier otra banda de pop internacional. Sin embargo, como todo éxito, la popularidad fue tan alta que terminó por ponerlos demasiado cerca del sol: fue en esa época en la que la alineación original se desmoronó con la salida de pero también fue la etapa en la que varios integrantes originales comenzaron a salir. Del 89 al 91, salieron Alix Bauer, Eduardo Capetillo, Thalía, Paulina Rubio Erik Rubín y Edith Márquez.

8.- El misterio de Erik Rubín

Erik Rubín no era parte de los integrantes originales que debutaron en “Siempre en domingo”. Muchos fans son víctimas del llamado efecto Mandela: generan un recuerdo falso y se convencen de que fue verdad. Lo cierto es que Rubín entró en 1983, cuando se preparaba el tercero de sus discos: “Ruido”

9.- Reunión histórica

Para su reencuentro de 1998 rompieron récords con 20 fechas consecutivas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un hito histórico para un grupo de su época. Dato curioso: sucedió justo antes de la remodelación del Auditorio Nacional.

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10.- Timbiriche en caricatura

La banda fue tan exitosa en su etapa juvenil que se lanzó su propio cómic, en el que los cantantes se enfrentaban a aventuras fantásticas, dilemas morales propios de su edad y, sobre, todo, los obstáculos que se les presentaban para lograr su sueño de ser populares.

Timbiriche
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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