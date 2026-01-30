Suscríbete
Olivia Collins sufre TERRIBLE caída en plena conferencia de prensa: “Sentí que perdí el sentido”

La actriz resultó lastimada debido al fuerte golpe que recibió.

Enero 30, 2026 
Ericka Rodríguez
La vedette, de 68 años, se enredó entre unos cables y cayó al suelo.

“Eso de ‘inesperado’, pues no. Ya saben que mi profesión secreta es caerme en todos lados, ojalá cobrara por eso”.

La actriz Olivia Collins formará parte de la obra de teatro ‘Sí soy yo, no eres tú’, y para anunciar sus funciones se organizó una rueda de prensa que estuvo marcada por un terrible accidente. Y es que la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ sufrió una aparatosa caída en la que resultó lesionada.

Las imágenes de la caída de Olivia se hicieron virales, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Los hechos ocurrieron en el nivel uno del Teatro Hidalgo y fue exactamente cuando terminó la ronda de preguntas de los medios de comunicación que la vedette, de 68 años, caminó y terminó tropezando con los cables de las luces que se colocaron en el piso.

A Olivia se le pudo ver inmóvil, tocándose la cabeza y el rostro en silencio mientras se revisaba y asimilaba la caída. Tras permanecer en el piso luego fue auxiliada por reporteros y personal del staff.

“Sentí que perdí el sentido”, dijo más tarde.

Poco después se puso de pie y lejos de mostrarse molesta o preocupada sonrió y posó para las cámaras junto a la escritora Dany Carvallo, la actriz Loreli Mancilla, la cantante Andy Mora y el productor Juan Torres.

“Eso de ‘inesperado’, pues no. Ya saben que mi profesión secreta es caerme en todos lados, ojalá cobrara por eso”, escribió la actriz al compartir un video de su caída a través de sus historias en Instagram.

La puesta en escena ‘Sí soy yo, no eres tú’ tendrá funciones especiales los días 13 y 15 de febrero en el Teatro Hidalgo.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
