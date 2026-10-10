Público y periodistas lanzan primeras criticas a serie de “Timbiriche” y le va mal: “Qué decepción”

Ya se estrenaron los dos primeros capítulos de la serie sobre el grupo Timbiriche en ViX, pero los comentarios no han sido del todo positivos.

Si bien el título de la serie invita a ver la historia de la banda de pop más importante de las últimas décadas en México, la columna vertebral del guión parece ser solamente los hechos denunciados por Sasha Sökol contra Luis de Llano, quien todavía no cumple su condena -que incluye una disculpa pública a la cantante-.

Los integrantes originales de Timbiriche (excepto Paulina Rubio) firmaron un comunicado para deslindarse de lo ocurrido en la serie, y hasta Luis de Llano reaccionó de la misma forma. Sin el respaldo de sus protagonistas de la vida real, la serie se estrenó este viernes 9 de octubre, y ya recopiló sus primeras críticas.

La periodista Joanna Vega-Biestro, publicó en X: “Vi la serie de Timbiriche y qué decepción. Una producción lenta, actuaciones bastante malas y una narrativa que desperdicia una gran historia. Timbiriche marcó a generaciones. Había música, éxito, rivalidades y mucho que contar. Pero la serie parece más interesada en el morbo”.

“Lo verdaderamente grave es el tratamiento de la historia de Sasha Sokol. ¿Era necesario recrear su abuso con escenas tan incómodas? Una cosa es visibilizar el abuso y otra convertir el dolor de una víctima en el principal atractivo de una producción de entretenimiento. Sasha luchó durante años para recuperar su voz y contar su historia. ¿Con qué sensibilidad se decide dramatizar su dolor sin consultarla? Que sus integrantes originales se hayan deslindado debería hacernos reflexionar. ¿A quién pretende rendir homenaje esta producción?”.

“No basta con colocar mensajes contra el abuso al final de los capítulos. La responsabilidad también está en cómo se cuenta la historia. Una serie puede ser mala por sus actuaciones o su ritmo. Pero cuando el dolor ajeno parece convertirse en espectáculo, el fracaso es ético”, concluyó Joanna.

Sasha luchó durante años para recuperar su voz y contar su historia. ¿Con qué sensibilidad se decide dramatizar su dolor sin consultarla? Que sus integrantes originales se hayan deslindado debería hacernos reflexionar. ¿A quién pretende rendir homenaje esta producción? — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) October 10, 2026

Álvaro Cueva, crítico de la televisión, también anotó en su columna de diario Milenio: “Aquí jamás se habla ni del talento, ni del trabajo ni de la preparación que convirtió a los integrantes del grupo Timbiriche en una parte fundamental de nuestro imaginario colectivo. Todo es sucio. Todo es pecado. Todo es destrucción (...) Esto ofende, victimiza, revictimiza y toma posiciónnes en conflictos morales y legales que están vivos, lo cual puede afectar procesos, lo cual puede arruinar vidas”.

El público tampoco está contento.

En los comentarios de Instagram en ViX, el público se permite escribir sus opiniones tras el estreno de “Timbiriche":

“No es la historia de timbiriche es la historia del amorío entre Sasha y Luis. pensé que iba a ser otra cosa pero en 2 capítulos no se ha visto nada de la historia de la banda ni de los otros personajes que dicho sea de paso los ponen como borrachos fiesteros nada más”.

“Es una falta de respeto y empatía hacia @sashasokolova , trata de poner como víctima a @luisdllanomacedo ??? Vi los primeros 30 minutos y la quite, morbo barato y ganas de limpiar la imagen de alguien!!”.

“Terrible, no vale la pena. Con el primer capítulo tuve, que falta de respeto dedicar el primer capítulo solamente al morbo. una total falta de respeto y empatía para @sashasokolova”, escribió alguien más.