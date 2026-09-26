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Se descontrola la fiesta en La Granja VIP: “Prefiero un embrujo de Niurka que tu hipocresía”

Manelyk, Bebshita, Niura, Natalia y hasta Carlos Trejo protagonizar una pelea a gritos

Septiembre 26, 2026 • 
Alejandro Flores
la granja vip (1).jpg

La fiesta en La Granja VIP

Captura LG VIP

Manelyk González mostró su vasta experiencia en realities al provocar una pelea colectiva la madrugada de este sábado en La Granja VIP.

La influencer, que comenzó su carrera en Acapulco Shore, aprovechó que los granjeros quedaron enfiestados después de la celebración del viernes para dejar claro que hay batallas que quiere ganar.
Comenzó por cuestionar la amistad de Niurka con Natalia Alcocer, quienes fuera del reality han presumido que tienen una relación estrecha pero durante estas semanas han tenido fuertes pleitos y enfrentamientos.
Niurka dijo: “Por mi parte, ella sigue siendo mi amiga”.
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Las peleas después de la fiesta en La Granbja VIP

Natalia lo dudó pero terminó por aceptar que al salir de La Granja es probable que retomen su amistad.
Manelyk entonces explotó en contra de Natalia, quien se ha acercado con ella para que la incluya dentro de su equipo y pelearse contra Niurka.

“Entonces por qué vienes conmigo y con Bebeshita a que te incluyamos en nuestro grupo. ¡Mejor quédate alla!”.

Natalia intentó justificarse pero a partir de ese momento el pleito se generalizó: Bebshita en contra de Natalia, Niurka contra Manelyk, Manelyk contra Natala y Kunno contra Carlos Trejo... que no tenía vela en el entierro pero le echó la culpa, en tono de broma, de lo que pasa.

“Esto es culpa tuya por no sacara los fantasmas que hay en la casa”.

Durante casi una hora hubo grito y sombrerazos y los videos quedaron publicados en la cuenta oficial de La Granja junto con el texto:

Las cosas se salieron de control en mi Granja, el alcohol más que una y otra verdad descontroló a mis granjeros.
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En el momento más álgido de la discusión, Manelyk, totalmente descontrolada y con voz rasposa, gritó contra Natalia:

“Prefiero un embrujo de Niurka a tu hipocresía, por lo menos ella me lo dice de frente”.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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