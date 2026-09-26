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Maxine Woodside destapa quién será LA GANADORA de ‘La Casa de los Famosos 4’: “lo firmó en el sexto piso”

Maxine Woodside contó que “una comadrita” le soltó todo el chisme sobre la famosa que se llevará el maletín y la corona del reality.

Septiembre 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘La reina de la radio’ ya dijo quien ganará ‘La Casa de los Famosos 4'.

YouTube/Instagram

“Eso me contaron, es chisme de radio pasillo, no esta confirmado, pero eso me chismosearon, una comadre ayer”.

En la recta final de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ ya se sabe quién sería la supuesta ganadora. Y es que casi desde el comienzo del reality se rumoró que buscaban que fuera una mujer.

Ahora, fue Maxine Woodside quien destapó a la que se llevaría el maletín con los 4 millones de pesos y la corona, aunque no es la favorita del público.

Otro de los rumores que corrían es que no querían darle el triunfo a Karina Torres, quien desde el comienzo se perfiló como la más votada, pero que no buscaban repetir la historia de Wendy y darle el premio a otra chica trans.

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@egnewsnoticias

Maxine Woodside dice que Mariana Ochoa será la ganadora de LCDLFMX y que Televisa ya lo sabe. #lacasadelosfamososmx #lcdlfmx #marianaochoa #maxinewoodside

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En tanto, la llamada ‘Reina de la Radio’ manifestó que una de las habitantes ya habría llegado a un acuerdo con la producción por el que tendría que llevarse la victoria, sin contar precisamente con los votos del público.

Fue durante la transmisión de su programa ‘Todo para la mujer’ que mencionó: “a mí ayer me chismosearon, una comadre de allá adentro, que la que va a ganar es Mariana Ochoa, que regresó porque le dijeron, regresa y gana”.

“Eso me contaron, es chisme de radio pasillo, no esta confirmado, pero eso me chismosearon, una comadre ayer”, manifestó la locutora.

Al tiempo, la presentadora no se guardó ningún secreto y dijo que todo Televisa sabe que Mariana será la que se lleve el triunfo del reality porque eso lo firmó con Benitez, y que ya quieren a la primera mujer ganadora en la televisión mexicana. De esta manera volvieron a omitir que la primera ganadora surgió en la primera temporada de ‘La Casa Más Famosa de México’ y fue Wendy Guevara.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Cabe destacar que en las encuestas de Gerardo Escareño, mejor conocido como ‘Vaya Vaya’, Karina es la que encabeza las preferencias. Y sobre quién se queda antes de que salga el cuarto finalista el día de hoy, ganan Gema y ‘Ese Pérez’ con 22%. Le sigue Ernesto con 21%, Memo con 19% y finalmente Brianda con 16%.

La casa de los famosos 4 Maxine Woodside
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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