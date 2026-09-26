Todos se traicionan en La Granja VIP y al final estos son los nominados

La Salvación y Traición de este 25 de septiembre de La Granja VIP puso en aprietos a Kevyn Bicolor.

El comediante ganó esta semana el reto que le dio el beneficio de sacar a alguien de la placa pero también poner a algún otro granjero en la nominación.

TE RECOMENDAMOS: Reportan que esposo de Ninel Conde le pidió el DIVORCIO tras crisis en su matrimonio

Kevyn ha sido un personaje polémico porque durante las primeras semanas no se ha esforzado lo suficiente para cumplir con las tareas de granjero. Tanto Pascal como Osuna lo han vituperado agriamente, pues lo consideran un “flojo”.

Pero ahora está en un momento privilegiado pues no solamente ganó los privilegios de Salvación y Traición, también tiene un pacto con Adal Ramones y la producción: le dan una cena privada cada noche a cambio de revelar los chismes de los granjeros.

¿A quién salvó Kevyn Bicolor?

La gala comenzó con una serie de entrevistas cara a cara en la que cada uno de los nominados de esta semana le hablaron a Kevyn para pedirle que los salvara.

Al final, el comediante decidió salvar a Azalia, quien le agradeció el gesto con un discurso en el que alabó su carácter.

“Creo que ha demostrado que es un hombre congruente que honra su palabra”, dijo Azalia visiblemente conmovida.

Cuando dio sus razones para salvarla, Kevyn dijo que lo hizo para demostrar que está jugando para formar una familia con todos los granjeros.

“En este momento me puedo sentar a cenar con cualquiera de ellos”.

Traición en cadena

Aunque en principio Kevyn debería traicionar a alguien y ese granjero quedaría nominado, eso fue modificado por la dinámica del “pajarito de la suerte: se implementó la traición en cadena.

En esta nueva dinámica, Kevyn comenzó a traicionar a alguien pero luego ese granjero traicionó a otro más; y así sucesivamente hasta que quedaron solamente tres: Pascal, Kunno y Bebeshita.

Con este trío, la decisión fue esta: Pascal debió salvar a uno y traicionar a otro.

Su decisión fue traicionar a Bebeshita.

Los nominados de esta semana quedaron así:

