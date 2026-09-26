Bárbara Isla pide ayuda ante el acoso de un fan: “Mi vida está en riesgo”

La actriz Bárbara Islas vive un infierno cada vez más complicado desde 2019.

Y todo a causa de un fan, al que llama Miguel “N” (tiene una denuncia contra él y por eso omite el nombre de pila) y que la ha perseguido en su trabajo pero también ha logrado llegar ¡a la recámara de su mamá en Puebla!

Bárbara Islas ya había denunciado públicamente en 2022 el acoso de Miguel, quien comenzó a aparecerse en las locaciones y eventos en los que participaba Bárbara para pedirle un autógrafo o una foto.

“Luego fue subiendo de tono y me pedía si podía abrazarme o darme un beso en el cachete, lo cual fue muy incómodo”.

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¿Cómo ha sido el acecho contra Bárbara Islas?

Islas hizo esta denuncia a través de un video publicado en su perfil de Instagram, acompañado por el texto:

“Les pido su apoyo por favor, mi vida está en riesgo y no soy la única con una situación así”.

Bárbara se refiere al hecho de que en México el acecho no está tipificado y de hecho, no existe una herramienta que permita cuantificar este problema, como sí lo hay en otros temas como la violencia machista.

Islas narra:

“Empezó a insultar a la gente en redes sociales y un día se apareció en mi casa . Llamé a la policía pero me dijo que no podían hacer nada porque estaba en la vía pública”.

¿Qué es la Ley Valeria?

Entonces vino lo más peligroso: Miguel se presentó en casa de la familia de Bárbara, en Puebla, donde vive su madre.

Logró entrar, con engaños, incluso hasta la recámara de la mamá de la actriz.

Después del fallecimiento de su madre, el acoso siguió a través d ela empleada doméstica, a la que Miguel interceptaba para preguntarle por la vida personal de la actriz.

Llegó así el día en que los mensajes se tornaron violentos y Bárbara se sintió severamente preocupada.

“Le mandó mensajes a mi hermana directamente diciendo que no va a tener piedad de mi ni de ella”.

El apoyo que pide Bárbara Islas es para hacer presión y generar movilización política y social que permitan acelerar la aprobación de la llamada Ley Valeria.

Esta ley finalmente tipifica el acecho a nivel federal como un delito autónomo (se puede denunciar sin ligarlo con alguno otro) con penas de hasta 4 años de cárcel para los culpables.

La Ley Valeria ya se discutió y se aprobó pero NO ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación pues falta la discusión y aprobación en los congresos estatales.